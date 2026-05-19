Masterclass com Guga Kuerten, ex-astronauta da NASA e IA: a programação do Senior Experience 2026

Falta pouco para o início da segunda edição de Senior Experience, evento de gestão empresarial, liderança e tecnologia promovido pela Senior Sistemas.

Com nomes como Gabriela Prioli, Leandro Karnal, Gustavo Kuerten, o astronauta norte-americano Donald Thomas, Walter Longo e lideranças de empresas como Ifood, Magalu, MIT Technology Review, Havaianas, Gartners, a edição vai reunir duas mil pessoas no dia 21 de maio, em São Paulo, para debater os temais mais atuais sobre gestão, Inteligência Artificial, liderança, ESG, reforma tributária e gestão de pessoas, sempre conectados à realidade prática dos negócios.

Leitores da EXAME têm acesso a 50% de desconto na compra de ingressos para o Senior Experience, com o uso do cupom EXAME50OFF.

Leandro Karnal e Gabriela Prioli sobem no palco juntos às 10h15 da manhã com o tema “Como se tornar insubstituível na era da IA” reeditando a parceria de longa data.

O encerramento do evento será com Donald A. Thomas, ex-astronauta da NASA e veterano em quatro missões de ônibus espaciais dos Estados Unidos, com mais de 1.000 horas em órbita. Na palestra “Pequenos passos, grandes saltos: inovação inspirada pelo espaço”, ele compartilha seus aprendizados sobre exploração espacial, inovação e desenvolvimento de novas gerações de cientistas e engenheiros.

No total serão mais de 80 palestrantes e mais de 50 horas de conteúdo distribuídas em palcos simultâneos, painéis e experiências interativas.

“Nesta segunda edição, trazemos uma programação que contempla debates que combinam densidade intelectual, análise crítica e aplicação prática em todos os segmentos em que a Senior atua, além de demonstrações de produtos e serviços.

Os participantes sairão abastecidos com as últimas novidades sobre IA, tendências de negócios, Reforma Tributária, e oportunidades reais de negócios. Vamos aproveitar o evento para lançar ao mercado novos agentes de IA em soluções para indústria, construção, logística e agronegócio”, destaca Jean Paul Vieira, diretor-executivo de Marketing e Produto da Senior.

A programação completa com horários e salas está disponível aqui.

Masterclass

A Masterclass vai reunir lideranças que estão à frente das decisões em grandes empresas. Gustavo Kuerten, ex-tenista número 1 do mundo, irá abordar o tema “Decidir sob pressão: o que o jogo ensina sobre escolhas em ambientes complexos”, uma conversa sobre tomada de decisão em ambientes de alta pressão, trazendo paralelos entre o esporte de alto rendimento e o contexto corporativo. O conteúdo será conduzido pelo jornalista Leo Branco, editor de negócios da Revista EXAME.

Além de reviver uma trajetória de conquistas do ídolo do esporte brasileiro, atual embaixador da Senior, a ideia da masterclass é entender o que acontece antes da decisão, durante a pressão e depois do erro, temas que se conectam tanto na realidade de atletas de alto rendimento quanto para empresas de alta performance.

"Como ler o cenário? Quando confiar no plano? Quando mudar a estratégia? E o que o jogo ensina para executivos e lideranças que precisam tomar decisões relevantes todos os dias?", são algumas das reflexões deste encontro exclusivo.

Na programação da Masterclass, Luis Lobão - referência em estratégia e governança corporativa - e Danieli Wegermann - especialista em treinamento de líderes executivos -, farão um encontro de microfone aberto, uma troca entre participantes para discutir desafios reais de liderança.

Na última sessão do dia, Jorge Cenci - cofundador e presidente do Conselho de Administração na Senior Sistemas, Carlenio Castelo Branco - CEO na Senior Sistemas, e Fernanda Ferraz - Diretora na Wiipo –, trazem uma discussão sobre os desafios e aprendizados na sucessão de uma grande empresa, abordando continuidade, governança e construção de futuro. Um olhar direto de quem vivenciou esse processo de sucessão de uma multinacional brasileira na prática.

Feira de Negócios

Serão mais de 30 estandes, entre expositores e áreas de demonstração, reunindo soluções que já vêm transformando a gestão empresarial em setores como Indústria, Agronegócio, Construção e Logística. BTG Pactual, Oracle, Onfly, Mercado Eletrônico, Grupo Assemble, Swap então entre os confirmados na Feira.

Os clientes Senior também terão acesso à demonstrações exclusivas e produtos e últimas atualizações do portfólio de produtos.

Ingressos e informações

Os ingressos para o último lote do Senior Experience 2026 estão disponíveis no site oficial do evento. Há categorias com acesso integral às trilhas e experiências, além de opções com benefícios adicionais para executivos que desejam otimizar sua participação.