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Chaveiro de R$ 120? Veja os preços da merch de Harry Styles no Brasil

Cantor britânico inicia duas semana de shows da Together, Together Tour no MorumBIS nesta sexta-feira, 17

Harry Styles: cantor aproveitou seus primeiros dias em São Paulo para conhecer a cidade (Divulgação/Harry Styles)

Harry Styles: cantor aproveitou seus primeiros dias em São Paulo para conhecer a cidade (Divulgação/Harry Styles)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 12h25.

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A turnê Together, Together de Harry Styles desembarca em São Paulo nesta sexta-feira, 17, para a primeira de quatro apresentações no MorumBIS.

Além de trazer a estrutura completa do maior palco da sua carreira, Styles também trouxe a sua Pop-Up para o Brasil. A loja será responsável pela comercialização de produtos do cantor fora do estádio.

Entre moletons, camisetas, bolsas e bonés, as opções para os fãs são variadas. Entretanto, o preço surpreendeu os fãs do artista que planejavam renovar o guarda-roupa.

Como irá funcionar o Pop-Up do Harry Styles?

A loja Pop-Up está localizada na Rua Mateus Grou, 458, em Pinheiros, e irá funcionar nos dias 17, 18, 21 e 24. O horário de funcionamento será das 11 horas às 19 horas, com a primeira hora de abertura reservada exclusivamente para clientes Amex.

Confira o preço da merch oficial.

  • Moletom: R$ 450.
  • Jersey: R$ 400.
  • Blusa de manga comprida: R$ 300.
  • Camiseta: R$ 220
  • Boné: R$ 150.
  • Cachecol: R$ 150.
  • Tote Bag: R$ 150
  • Poster: R$ 150.
  • Chaveiro: R$ 120.
  • Meia: R$ 80.

Fãs reagem aos preços de produtos de Harry Styles:

Um dos elementos mais fortes da cultura de fã mundial é a coleção de merch. No Brasil, essa tendência tem crescido, porém com uma dificuldade devido aos preços elevados de produtos oficiais de artistas internacionais.

Segundo estudo da MIDiA Research, o merchandise pode gerar um faturamento de US$ 16.3 bilhões até 2030, tornando-se uma estratégia consolidada pelos artistas ao redor do mundo.

A divulgação dos preços do Pop-Up da Together, Together Tour nesta manhã, 17, gerou uma grande comoção dos fãs online, que reclamaram dos valores.

Alguns dos produtos disponíveis no Pop-Up serão exclusivos e não estarão disponíveis na loja de merch no estádio.

Aos fãs que buscam uma opção de lembrança mais barata, copos temáticos da turnê estarão disponíveis dentro do show por R$ 30.

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