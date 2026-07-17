Chaveiro de R$ 120? Veja os preços da merch de Harry Styles no Brasil

A turnê Together, Together de Harry Styles desembarca em São Paulo nesta sexta-feira, 17, para a primeira de quatro apresentações no MorumBIS.

Além de trazer a estrutura completa do maior palco da sua carreira, Styles também trouxe a sua Pop-Up para o Brasil. A loja será responsável pela comercialização de produtos do cantor fora do estádio.

Entre moletons, camisetas, bolsas e bonés, as opções para os fãs são variadas. Entretanto, o preço surpreendeu os fãs do artista que planejavam renovar o guarda-roupa.

Como irá funcionar o Pop-Up do Harry Styles?

A loja Pop-Up está localizada na Rua Mateus Grou, 458, em Pinheiros, e irá funcionar nos dias 17, 18, 21 e 24. O horário de funcionamento será das 11 horas às 19 horas, com a primeira hora de abertura reservada exclusivamente para clientes Amex.

Confira o preço da merch oficial.

Moletom: R$ 450.

Jersey: R$ 400.

Blusa de manga comprida: R$ 300.

Camiseta: R$ 220

Boné: R$ 150.

Cachecol: R$ 150.

Tote Bag: R$ 150

Poster: R$ 150.

Chaveiro: R$ 120.

Meia: R$ 80.

PRODUTOS QUE SERÃO VENDIDOS NA POP-UP DO HARRY STYLES EM SÃO PAULO! pic.twitter.com/juZ2G8a5XI — felipe (@felpsgalvao) July 17, 2026

Fãs reagem aos preços de produtos de Harry Styles:

Um dos elementos mais fortes da cultura de fã mundial é a coleção de merch. No Brasil, essa tendência tem crescido, porém com uma dificuldade devido aos preços elevados de produtos oficiais de artistas internacionais.

Segundo estudo da MIDiA Research, o merchandise pode gerar um faturamento de US$ 16.3 bilhões até 2030, tornando-se uma estratégia consolidada pelos artistas ao redor do mundo.

A divulgação dos preços do Pop-Up da Together, Together Tour nesta manhã, 17, gerou uma grande comoção dos fãs online, que reclamaram dos valores.

450 um moletom feio desses pqp fim dos tempos https://t.co/LizxkxABVN — jenn is seeing harry 2x (@bylmswift) July 17, 2026

um chaveiro 120 conto tá duro dorme harry styles https://t.co/AuzKB6uX0q — asotief 𐙚 (@hesinart) July 17, 2026

Alguns dos produtos disponíveis no Pop-Up serão exclusivos e não estarão disponíveis na loja de merch no estádio.

Aos fãs que buscam uma opção de lembrança mais barata, copos temáticos da turnê estarão disponíveis dentro do show por R$ 30.