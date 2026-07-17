Chaveiro de R$ 120? Veja os preços da merch de Harry Styles no Brasil

Harry Styles: cantor aproveitou seus primeiros dias em São Paulo para conhecer a cidade (Divulgação/Harry Styles)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de julho de 2026 às 12h25.
A turnê Together, Together de Harry Styles desembarca em São Paulo nesta sexta-feira, 17, para a primeira de quatro apresentações no MorumBIS.
Além de trazer a estrutura completa do maior palco da sua carreira, Styles também trouxe a sua Pop-Up para o Brasil. A loja será responsável pela comercialização de produtos do cantor fora do estádio.
Entre moletons, camisetas, bolsas e bonés, as opções para os fãs são variadas. Entretanto, o preço surpreendeu os fãs do artista que planejavam renovar o guarda-roupa.
A loja Pop-Up está localizada na Rua Mateus Grou, 458, em Pinheiros, e irá funcionar nos dias 17, 18, 21 e 24. O horário de funcionamento será das 11 horas às 19 horas, com a primeira hora de abertura reservada exclusivamente para clientes Amex.
PRODUTOS QUE SERÃO VENDIDOS NA POP-UP DO HARRY STYLES EM SÃO PAULO! pic.twitter.com/juZ2G8a5XI
— felipe (@felpsgalvao) July 17, 2026
Um dos elementos mais fortes da cultura de fã mundial é a coleção de merch. No Brasil, essa tendência tem crescido, porém com uma dificuldade devido aos preços elevados de produtos oficiais de artistas internacionais.
Segundo estudo da MIDiA Research, o merchandise pode gerar um faturamento de US$ 16.3 bilhões até 2030, tornando-se uma estratégia consolidada pelos artistas ao redor do mundo.
A divulgação dos preços do Pop-Up da Together, Together Tour nesta manhã, 17, gerou uma grande comoção dos fãs online, que reclamaram dos valores.
450 um moletom feio desses pqp fim dos tempos https://t.co/LizxkxABVN
— jenn is seeing harry 2x (@bylmswift) July 17, 2026
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— asotief 𐙚 (@hesinart) July 17, 2026
Alguns dos produtos disponíveis no Pop-Up serão exclusivos e não estarão disponíveis na loja de merch no estádio.
Aos fãs que buscam uma opção de lembrança mais barata, copos temáticos da turnê estarão disponíveis dentro do show por R$ 30.
Copo oficial que será vendido nos shows do Harry Styles em São Paulo. 🪩 pic.twitter.com/qH0SVLKsWp
— We In The Crowd (@weinthecrowd) July 17, 2026