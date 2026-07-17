Milton Nascimento é internado com pneumonia aos 83 anos

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde a última quinta-feira, 16, para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada por sua equipe em comunicado publicado nas redes sociais do artista.

Segundo a nota, a pneumonia é uma intercorrência considerada comum diante do atual estado de saúde do músico. O comunicado afirma que Milton permanece estável, apresenta boa evolução clínica e recebe acompanhamento de uma equipe médica.

A expectativa é de que o cantor tenha alta nos próximos dias e dê continuidade ao tratamento em casa, onde seguirá em recuperação.

A equipe não informou em qual hospital o artista está internado, nem deu detalhes sobre o quadro clínico.

Milton Nascimento encerrou a carreira nos palcos em novembro de 2022, com a turnê A Última Sessão de Música. O show de despedida foi realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, e marcou o fim de uma trajetória de mais de seis décadas na música brasileira.