Show do Harry Styles: ainda tem ingresso disponível para essa sexta, 17?

Quem deixou para decidir na última hora ainda tem uma oportunidade. Horas antes de Harry Styles subir ao palco do MorumBIS, em São Paulo, a venda oficial de ingressos continua aberta para a apresentação desta sexta-feira, 17, com entradas disponíveis na Ticketmaster.

Ainda há ingressos para o show de hoje?

Sim. De acordo com a página oficial da Ticketmaster, os ingressos para o show desta sexta, 17, seguem disponíveis para compra. Já a apresentação de sábado, 18 aparece como esgotada, enquanto as datas extras de 21 e 24 de julho também permanecem com vendas abertas.

A disponibilidade pode mudar ao longo do dia conforme novas compras são realizadas ou ingressos retornam ao sistema. Por isso, quem pretende garantir presença deve acompanhar a plataforma oficial em tempo real.

No setor pista e arquibancada, há ingressos nas modalidades meia-entrada, meia-idoso, ingresso solidário e inteira. Já no setor cadeira inferior, restam ingressos nas modalidades inteira e meia-idoso. No setor cadeira superior, há ingressos para inteira, meia-entrada e meia-idoso.

Como comprar

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Ticketmaster. A empresa também mantém venda presencial nas bilheterias do MorumBIS nos dias de apresentação, com atendimento a partir das 10h e comercialização até o início do show, conforme a disponibilidade de entradas.

Os portões do estádio serão abertos às 16h, enquanto o show está marcado para começar às 20h45. A organização recomenda que o público utilize o ingresso digital por meio do aplicativo Quentro para facilitar o acesso ao evento.

Retorno ao Brasil

A passagem de Harry Styles por São Paulo marca seu retorno ao Brasil com a turnê "Together, Together", após o lançamento do disco "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", em março deste ano.

O cantor fará quatro apresentações no MorumBIS, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho, após uma forte procura durante o início das vendas, que levou à abertura de datas extras.