Quer ir ao show do Harry Styles no próximo dia 24? Saiba como ganhar ingressos

Quer ir ao show do Harry Styles no próximo dia 24 de julho? O cantor britânico trouxe o projeto EARNT X Together, Together, onde fãs podem se voluntariar para ajudar em uma causa social em troca de ingressos para a apresentação no Brasil.

Esta será a segunda ação realizada por Harry Styles com a EARNT no Brasil. No último sábado, 11, estava prevista a primeira etapa da iniciativa, na qual fãs selecionados ajudariam na organização de uma festa junina promovida por uma instituição que acolhe mulheres trans em situação de vulnerabilidade. Em troca da participação, os voluntários receberiam ingressos para o show do dia 24 de julho

Como se inscrever?

Para ter a oportunidade de se voluntariar e concorrer a um ingresso para o show do Harry Styles no dia 24, os fãs do cantor devem se inscrever pelo site do EARNT.

Como será o voluntariado?

Enquanto detalhes mais sensíveis são divulgados apenas para os selecionados, o EARNT divulgou que o voluntariado acontecerá no dia 18 de julho, das 9h30 às 12h30.

Desta vez, o projeto trabalhará em parceria com a SP Invisível, uma Organização Não Governamental que busca combater a insegurança alimentar, garantindo refeições balanceadas e oferecendo escuta ativa e acolhimento às pessoas em situação de rua.

Onde e quando será o show de Harry Styles no Brasil?

Harry Styles se apresenta com a Together, Together Tour no MorumBIS a partir desta sexta-feira, 17. Os fãs que forem selecionados para o projeto ganharão entradas para a última noite da turnê no Brasil, no dia 24 de julho a partir das 20h45.