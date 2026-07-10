Por que a Granado quer ser a marca queridinha do verão europeu

A Granado decidiu transformar o verão europeu em sua principal vitrine internacional. A estratégia da marca carioca envolve uma série de ativações que buscam posicionar a companhia entre as referências da perfumaria premium. Em menos de dois meses, a empresa inaugurou uma pop-up na Printemps Haussmann, em Paris, participou do Festival de Cannes pelo segundo ano consecutivo e voltou ao Chelsea in Bloom, em Londres.

À EXAME, Sissi Freeman, diretora de Marketing e Vendas da Granado, explica que a prioridade da empresa não é abrir dezenas de lojas fora do país, mas posicionar a Granado como uma referência da perfumaria brasileira na Europa.

"Mais do que expandir nossa presença geográfica, buscamos construir relevância por meio de experiências, parcerias e pontos de contato que fortaleçam o reconhecimento da marca internacionalmente. Essas ações ajudam a apresentar a riqueza da perfumaria brasileira para diferentes públicos e em mercados estratégicos", diz a executiva.

Presença x reconhecimento

O movimento é uma evolução da expansão internacional iniciada pela Granado em 2013. Hoje, a marca, criada no Rio de Janeiro em 1870, está presente em mais de 30 países e mantém lojas-conceito em Paris, Londres, Lisboa e Nova York, além da abertura de uma unidade em Madri, prevista para o segundo semestre.

Apesar da presença física, a Granado ainda tem o desafio de destacar-se em um mercado global disputado e que, segundo dados da Euromonitor, deve movimentar R$ 74 bilhões até 2030. Por isso, Freeman reforça que a prioridade agora não é simplesmente ampliar a distribuição, mas construir reconhecimento ao conquistar lugares considerados estratégicos para a perfumaria, como Paris e Londres.

"A Europa reúne alguns dos mercados mais maduros e influentes da perfumaria mundial, e cidades como Londres e Paris são importantes vitrines para marcas de beleza e luxo. Estar presente nesses mercados fortalece nossa visibilidade internacional e amplia o reconhecimento da perfumaria brasileira em um cenário altamente qualificado e conectado às principais tendências globais", diz a executiva.

Já o período entre maio e setembro foi escolhido para concentrar a estratégia, justamente por reunir boa parte da movimentação turística e cultural da Europa.

O diferencial do "Brazil Core"

Segundo a mais recente pesquisa da McKinsey sobre a indústria global de beleza, o crescimento na categoria de perfumes tem sido impulsionado pelo consumo de itens premium, pela expansão da perfumaria de nicho e pelo interesse crescente por marcas capazes de oferecer histórias, autenticidade e experiências além do produto.

Para Sissi Freeman, não faltam à Granado atributos que ajudem a companhia a aproximar-se dessas tendências. "Existe um interesse crescente por marcas que unem legado, qualidade, inovação e autenticidade, e o Brasil possui um patrimônio olfativo extremamente rico, com ingredientes e narrativas únicos."

É aí que entra o chamado Brazil Core, movimento que exalta as referências brasileiras e que ganhou espaço na moda, na música, na gastronomia e também na beleza. Segundo a executiva da Granado, a tendência representa uma oportunidade única para marcas brasileiras que valorizam ingredientes, histórias e referências culturais do país de forma autêntica.

"Grande parte das nossas fragrâncias nasce da riqueza da biodiversidade brasileira e de ingredientes como banana, cacau, caju e flores nativas. Nosso objetivo é traduzir toda essa riqueza cultural e natural e mostrar um Brasil sofisticado, criativo e diverso", destaca Freeman.

Não por acaso, as ativações recentes da Granado exploram símbolos bem brasileiros, da banana a Iemanjá, como forma de construir autenticidade e storytelling.

Em Paris, a Granado inaugurou uma pop-up na Printemps Haussmann, uma das lojas de departamento mais tradicionais da França. O espaço foi criado para apresentar a fragrância Yes, Nós Temos Banana! por meio de uma experiência imersiva, com experimentação dos produtos e ambientes desenvolvidos para estimular o compartilhamento nas redes sociais.

Também em Paris, a empresa fechou uma parceria com a rede francesa Copains para transformar o perfume em sobremesas, cafés e bebidas inspiradas nas notas da fragrância. Já na Riviera Francesa, a marca aproveitou o Festival de Cinema de Cannes para apresentar a fragrância Madrepérola em um evento voltado a influenciadores e jornalistas internacionais.

Por fim, em Londres, a Granado voltou ao Chelsea in Bloom, considerado o maior festival de flores da cidade, desta vez com uma instalação inspirada em Iemanjá.

"Esses elementos carregam histórias e sensações que despertam a curiosidade do consumidor internacional justamente por serem diferentes do que ele encontra tradicionalmente na perfumaria mundial", finaliza.