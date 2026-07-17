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God of War: ator de Kratos deixa série do Prime após acidente durante gravações

Ryan Hurst sofreu uma lesão durante as gravações, e produção da adaptação do game precisará escalar um novo protagonista e refilmar cenas.

'God of War': série do Prime Video terá grande mudança no elenco (Divulgação/Prime Video)

'God of War': série do Prime Video terá grande mudança no elenco (Divulgação/Prime Video)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 11h47.

A adaptação de "God of War" para o Prime Video sofreu uma mudança inesperada. O ator Ryan Hurst, que interpretaria o protagonista Kratos, deixará a série após sofrer uma lesão durante as gravações, segundo a Variety.

Com a saída do ator, a produção precisará escalar um novo intérprete para Kratos e refazer as cenas já gravadas ao lado de Callum Vinson, que vive Atreus, filho do protagonista. A expectativa é que as filmagens sejam retomadas em meados do outono no hemisfério norte, assim que o novo elenco principal for definido.

Em fevereiro, quando as gravações começaram, a Sony Pictures Television e a Amazon MGM Studios divulgaram a primeira imagem oficial de Hurst caracterizado como Kratos ao lado de Vinson, celebrando o início da produção da série.

Qual será a história da série?

A adaptação acompanha os acontecimentos dos dois jogos mais recentes da franquia "God of War". Na trama, Kratos e seu filho Atreus embarcam em uma jornada para espalhar as cinzas de Faye, esposa do protagonista e mãe do garoto.

Ao longo da viagem, Kratos tenta ensinar Atreus a se tornar um deus melhor, enquanto o filho procura mostrar ao pai como ser um humano melhor. Segundo a descrição oficial do personagem, Kratos nasceu em Esparta e ascendeu à condição de deus após firmar um pacto com Ares em troca da vitória nos campos de batalha.

Elenco e produção continuam os mesmos

Apesar da troca do protagonista, o restante do elenco permanece inalterado. A série conta com Callum Vinson como Atreus, Mandy Patinkin como Odin, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Alastair Duncan como Mimir, além de Danny Woodburn e Jeff Gulka nos papéis dos irmãos Brok e Sindri.

Ronald D. Moore, conhecido por trabalhos como Battlestar Galactica e Outlander, assina o roteiro e atua como showrunner e produtor executivo. Os dois primeiros episódios serão dirigidos por Frederick E.O. Toye, que também trabalhou em séries como Shōgun, The Boys e Fallout.

A produção é uma coprodução entre Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions e Tall Ship Productions. Antes mesmo da estreia, "God of War" já recebeu encomenda de duas temporadas.

Ryan Hurst já fazia parte do universo da franquia antes da adaptação em live-action. Nos jogos, o ator deu voz ao deus nórdico Thor em God of War: Ragnarok. Recentemente, ele também integrou o elenco do filme A Odisseia, de Christopher Nolan.

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