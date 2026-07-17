Brasileirão abre rodada com três jogos nesta sexta; veja horários e onde assistir

Brasileirão: torneio volta de pausa após disputa da Copa do Mundo (Gabriel Machado/NurPhoto/Getty Images)
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Publicado em 17 de julho de 2026 às 12h08.
A sexta-feira, 17, será de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. A Série A abre mais uma rodada com três partidas importantes, envolvendo equipes que brigam por diferentes objetivos na tabela.
Bahia, Fluminense, RB Bragantino, Mirassol, Grêmio e Chapecoense entram em campo ao longo da noite.
Além dos confrontos da elite nacional, a programação ainda conta com cinco jogos da Série B e um amistoso internacional do Flamengo diante do Olimpia, do Paraguai.
O primeiro jogo da noite será entre Bahia e Chapecoense, às 19h30, com transmissão exclusiva do Premiere. A equipe baiana busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes, enquanto a Chape tenta surpreender fora de casa.
Na sequência, às 20h, dois jogos acontecem simultaneamente. O Mirassol recebe o Grêmio, em duelo transmitido pelo Premiere.
Já o Fluminense enfrenta o RB Bragantino, em partida que terá transmissão do Sportv e também do Premiere.
Antes da bola rolar na Série A, a Série B terá três partidas simultâneas às 19h. América-MG recebe o Ceará, Juventude enfrenta o Cuiabá e São Bernardo encara o Avaí.
Mais tarde, às 21h, Fortaleza mede forças com o Novorizontino, enquanto Londrina e Botafogo-SP fecham a programação da segunda divisão.
Fora das competições nacionais, o Flamengo também entra em campo nesta sexta-feira. O Rubro-Negro enfrenta o Olimpia, do Paraguai, às 20h, em amistoso internacional que serve de preparação para a sequência da temporada. A partida terá transmissão da FlamengoTV, no YouTube.