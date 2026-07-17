Brasileirão abre rodada com três jogos nesta sexta; veja horários e onde assistir

A sexta-feira, 17, será de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. A Série A abre mais uma rodada com três partidas importantes, envolvendo equipes que brigam por diferentes objetivos na tabela.

Bahia, Fluminense, RB Bragantino, Mirassol, Grêmio e Chapecoense entram em campo ao longo da noite.

Além dos confrontos da elite nacional, a programação ainda conta com cinco jogos da Série B e um amistoso internacional do Flamengo diante do Olimpia, do Paraguai.

Bahia abre a programação da Série A

O primeiro jogo da noite será entre Bahia e Chapecoense, às 19h30, com transmissão exclusiva do Premiere. A equipe baiana busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes, enquanto a Chape tenta surpreender fora de casa.

Na sequência, às 20h, dois jogos acontecem simultaneamente. O Mirassol recebe o Grêmio, em duelo transmitido pelo Premiere.

Já o Fluminense enfrenta o RB Bragantino, em partida que terá transmissão do Sportv e também do Premiere.

Onde assistir aos jogos da Série A hoje

19h30 | Bahia x Chapecoense | Premiere

20h00 | Mirassol x Grêmio | Premiere

20h00 | Fluminense x RB Bragantino | Sportv e Premiere

Série B também movimenta a sexta-feira

Antes da bola rolar na Série A, a Série B terá três partidas simultâneas às 19h. América-MG recebe o Ceará, Juventude enfrenta o Cuiabá e São Bernardo encara o Avaí.

Mais tarde, às 21h, Fortaleza mede forças com o Novorizontino, enquanto Londrina e Botafogo-SP fecham a programação da segunda divisão.

Jogos da Série B

19h00 | América-MG x Ceará | Disney+

19h00 | Juventude x Cuiabá | Disney+

19h00 | São Bernardo x Avaí | Premiere

21h00 | Fortaleza x Novorizontino | ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+

21h00 | Londrina x Botafogo-SP | Disney+

Flamengo faz amistoso internacional

Fora das competições nacionais, o Flamengo também entra em campo nesta sexta-feira. O Rubro-Negro enfrenta o Olimpia, do Paraguai, às 20h, em amistoso internacional que serve de preparação para a sequência da temporada. A partida terá transmissão da FlamengoTV, no YouTube.