Suprema Corte dos EUA vai revisar decreto de Trump que acaba com direito à cidadania por nascimento

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 5, que vai avaliar a constitucionalidade da ordem executiva assinada por Donald Trump, que visa eliminar o direito à cidadania para aqueles nascidos no país.

O decreto, emitido no primeiro dia de seu segundo mandato, foi suspenso pela Justiça antes de entrar em vigor e representaria uma mudança na legislação vigente desde 1898, que garante a cidadania a qualquer pessoa nascida no território americano, incluindo filhos de imigrantes sem documentos e de residentes estrangeiros temporários. Embora o tribunal ainda não tenha estabelecido uma data específica, espera-se que a decisão seja tomada até o final de junho ou início de julho do próximo ano.

O princípio de que qualquer criança nascida nos Estados Unidos deveria automaticamente adquirir a cidadania, independentemente da situação de seus pais, é amplamente considerado uma pedra fundamental da sociedade americana.

Esse conceito, relativamente raro entre as nações mais desenvolvidas, está embasado na 14ª Emenda à Constituição, que foi ratificada após a Guerra Civil e estabelece que: "Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãs dos Estados Unidos e do Estado onde residem".

Trump tem se mostrado cético quanto à cidadania por nascimento ao longo de sua carreira política. Após ser reeleito em novembro de 2024, ele declarou à NBC News que sua intenção seria acabar com essa prática.

"Vamos ter que mudar isso", disse ele na época. "Vamos acabar com isso porque é ridículo".

Aliados do presidente dos Estados Unidos defendem que a 14ª Emenda foi originalmente concebida para garantir a cidadania apenas aos filhos de ex-escravizados, argumentando que sua aplicação aos filhos de imigrantes em situação irregular é uma interpretação equivocada.

Donald Trump tentou implementar sua proposta ao assinar uma ordem executiva que determinava que a nova política entraria em vigor em 30 dias, assim que assumiu a presidência em janeiro deste ano. No entanto, logo surgiram contestações judiciais, e tribunais em Washington, Maryland e Massachusetts suspenderam a política em âmbito nacional. O juiz federal de Seattle, John Coughenour, considerou a ordem de Trump “flagrantemente inconstitucional”.

O caso se junta a uma série de ações cruciais que a Suprema Corte está analisando, envolvendo outras decisões do presidente, como as tarifas emergenciais impostas por Trump, as demissões de líderes de agências independentes e sua tentativa de remover um membro do Sistema de Reserva Federal.

Conflito judicial

Os advogados do governo Trump solicitaram à Justiça que reconsiderassem se os juízes de primeira instância haviam ultrapassado seus poderes ao concederem suspensões nacionais à ordem executiva. Em maio, os juízes ouviram os argumentos sobre a validade dessas liminares universais. Em junho, em uma decisão dividida de 6 a 3, com um claro posicionamento ideológico, a Suprema Corte se alinhou ao governo Trump, limitando significativamente o poder dos juízes distritais.

Logo após o anúncio da decisão da Suprema Corte, a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês) entrou com uma nova ação judicial contestando o decreto presidencial. Dessa vez, a organização usou uma ação coletiva, considerada pelos juízes uma ferramenta legal adequada para tratar de políticas que impactam grandes grupos de pessoas. Os autores da ação alegaram que todas as crianças nascidas após a implementação da ordem executiva, juntamente com seus pais, constituíam uma classe.

A ACLU argumentou que, para muitas famílias no país, “a cidadania por nascimento representa a promessa de que seus filhos podem alcançar seu pleno potencial como americanos” e alertou que a ordem de Trump poderia tornar as crianças nascidas de pais sem documentação “efetivamente apátridas”.

A organização também reforçou, perante a Suprema Corte, que a decisão histórica de 1898 no caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark deveria ser mantida, quando a Corte determinou que Wong, nascido em São Francisco de pais imigrantes, era cidadão americano.

"Contrária à Constituição"

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, Cecillia Wang, diretora jurídica nacional da ACLU, afirmou que “há mais de 150 anos, é lei e tradição nacional que todos os nascidos em solo americano sejam cidadãos desde o nascimento”.

"Os tribunais federais decidiram por unanimidade que a ordem executiva do presidente Trump é contrária à Constituição, a uma decisão da Suprema Corte de 1898 e a uma lei promulgada pelo Congresso", disse Cecillia Wang.

Em julho, o juiz Joseph Laplante, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de New Hampshire, deu uma vitória à ACLU, certificando uma ação coletiva sobre o caso.

Em um documento apresentado ao tribunal, o Procurador-Geral John Sauer argumentou que a 14ª Emenda foi criada com o propósito de assegurar a cidadania aos "escravos recém-libertos e seus filhos, não aos filhos de estrangeiros temporariamente nos Estados Unidos ou de imigrantes sem documentação".

Sauer afirmou que a interpretação de que a 14ª Emenda garantiu a cidadania a crianças nascidas em solo americano era "equivocada" e se tornara "generalizada, com consequências prejudiciais". Ele defendeu que a ordem executiva de Trump visava "restaurar o significado original da cláusula".