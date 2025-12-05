Trump sugere trocar nome do futebol americano para evitar confusão com futebol

Copa 2026: Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, participou da cerimônia de sorteio dos grupos do campeonato ( Dan Mullan/Getty Images)
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17h38.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma brincadeira durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira, 5 de dezembro, sugerindo que talvez fosse necessário mudar o nome do futebol americano para evitar confusão com o futebol, que no país é conhecido como "soccer" (em inglês).
“Se olharmos para o futebol nos Estados Unidos, o ‘soccer’, parece que nunca chamamos assim, porque temos um pequeno conflito com outro esporte que também se chama futebol”, declarou Trump no início do sorteio, que ocorreu no Centro Kennedy, em Washington.
“Mas, se pensarmos bem, deveria se chamar futebol? Talvez devêssemos encontrar outro nome para o esporte da NFL”, acrescentou o republicano, arrancando risadas da plateia.
Rio Ferdinand, ex-capitão da seleção inglesa e apresentador do sorteio, respondeu brincando: “Precisamos parar de chamá-lo de ‘soccer’. A maioria de nós aqui hoje chama de futebol”, afirmou.
Trump estava no palco do Centro Kennedy para realizar o sorteio das bolas, com os Estados Unidos sendo um dos três países anfitriões e, portanto, cabeça de chave no Grupo D.
Marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, a competição terá 39 dias de jogos. O calendário mais extenso acompanha a ampliação do número de partidas e a quantidade maior de classificados — uma mudança que já vem sendo estudada pela FIFA desde 2017 e que finalmente será colocada em prática.
Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.