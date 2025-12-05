Trump sugere trocar nome do futebol americano para evitar confusão com futebol

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma brincadeira durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira, 5 de dezembro, sugerindo que talvez fosse necessário mudar o nome do futebol americano para evitar confusão com o futebol, que no país é conhecido como "soccer" (em inglês).

“Se olharmos para o futebol nos Estados Unidos, o ‘soccer’, parece que nunca chamamos assim, porque temos um pequeno conflito com outro esporte que também se chama futebol”, declarou Trump no início do sorteio, que ocorreu no Centro Kennedy, em Washington.

“Mas, se pensarmos bem, deveria se chamar futebol? Talvez devêssemos encontrar outro nome para o esporte da NFL”, acrescentou o republicano, arrancando risadas da plateia.

Rio Ferdinand, ex-capitão da seleção inglesa e apresentador do sorteio, respondeu brincando: “Precisamos parar de chamá-lo de ‘soccer’. A maioria de nós aqui hoje chama de futebol”, afirmou.

Trump estava no palco do Centro Kennedy para realizar o sorteio das bolas, com os Estados Unidos sendo um dos três países anfitriões e, portanto, cabeça de chave no Grupo D.

Qual é o grupo do Brasil na Copa do Mundo?

Grupo C: Brasil; Marrocos; Haiti; Escócia

Veja os demais grupos da Copa do Mundo

Grupo A: México; África do Sul; Coreia do Sul; Vencedor da repescagem D (Dinamarca; Macedônia do Norte; República Tcheca ou Irlanda)

Grupo B: Canadá; Vencedor da repescagem A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia); Suíça; Catar;

Grupo D: Estados Unidos; Paraguai; Austrália; Vencedor da repescagem C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Grupo E: Alemanha; Curaçao; Costa do Marfim; Equador;

Grupo F: Holanda; Japão; Vencedor da repescagem B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia); Tunísia;

Grupo G: Bélgica; Egito; Irã; Nova Zelândia

Grupo H: Espanha; Cabo Verde; Arábia Saudita; Uruguai;

Grupo I: França; Senegal; Vencedor da repescagem 2 (Iraque, Suriname ou Bolívia); Noruega.

Grupo J: Argentina; Argélia; Áustria; Jordânia;

Grupo K: Portugal; Vencedor da repescagem 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia); Uzbequistão; Colômbia;

Grupo L: Inglaterra; Croácia; Gana; Panamá;

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, a competição terá 39 dias de jogos. O calendário mais extenso acompanha a ampliação do número de partidas e a quantidade maior de classificados — uma mudança que já vem sendo estudada pela FIFA desde 2017 e que finalmente será colocada em prática.

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.