Ingressos para shows do Foo Fighters: pré-venda abre hoje; veja preços e como comprar

Repórter
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08h56.
A pré-venda de ingressos para os shows do Foo Fighters no Brasil será aberta nesta quarta-feira, 19, para clientes Santander. A venda começa às 10h no site da Ticketmaster e às 11h nas bilheterias físicas.
Nesta etapa, serão aceitos os cartões Santander, com exceção dos cartões de viagens e empresariais. A primeira pré-venda, realizada na terça-feira, 18, foi exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis.
A banda liderada por Dave Grohl fará dois shows no país pela “Take Cover Tour 2027”. As apresentações serão realizadas em Belo Horizonte e São Paulo em fevereiro de 2027.
Os ingressos custam entre R$ 280 e R$ 1.180 na capital mineira. Em São Paulo, os valores variam de R$ 295 a R$ 1.250, considerando meia-entrada e inteira.
A pré-venda para os demais clientes Santander começa nesta quarta-feira, 19 de agosto, às 10h, pelo site da Ticketmaster.
As bilheterias físicas começam a vender às 11h, sem cobrança de taxa de serviço. Cartões Santander de viagens e empresariais não participam da pré-venda.
Confira o calendário:
Os dois shows terão participações especiais da cantora Karen Dió e da banda paulistana Deb and The Mentals.
Na Arena MRV, os ingressos custam de R$ 280, para a meia-entrada da cadeira superior, a R$ 1.180, valor da entrada inteira para a pista premium Santander Select.
No MorumBIS, os preços variam de R$ 295, para a meia-entrada da arquibancada, a R$ 1.250, cobrado pela inteira da pista premium Santander Select.
Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até três vezes sem juros.
Cada CPF poderá adquirir até seis ingressos, com limite de duas meias-entradas.
O repertório deve incluir sucessos como “Everlong”, “My Hero”, “Learn To Fly” e “Times Like These”, além de músicas de Your Favorite Toy, álbum lançado pelo Foo Fighters em 2026.
A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.
Com mais de 30 anos de carreira, o grupo integra o Hall da Fama do Rock & Roll, lançou 12 álbuns e conquistou 15 prêmios Grammy.