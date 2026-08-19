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Ingressos para shows do Foo Fighters: pré-venda abre hoje; veja preços e como comprar

Clientes Santander poderão comprar ingressos para os shows em Belo Horizonte e São Paulo nesta quarta-feira, 19; venda geral abre no dia 20

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08h56.

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A pré-venda de ingressos para os shows do Foo Fighters no Brasil será aberta nesta quarta-feira, 19, para clientes Santander. A venda começa às 10h no site da Ticketmaster e às 11h nas bilheterias físicas.

Nesta etapa, serão aceitos os cartões Santander, com exceção dos cartões de viagens e empresariais. A primeira pré-venda, realizada na terça-feira, 18, foi exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis.

A banda liderada por Dave Grohl fará dois shows no país pela “Take Cover Tour 2027”. As apresentações serão realizadas em Belo Horizonte e São Paulo em fevereiro de 2027.

Os ingressos custam entre R$ 280 e R$ 1.180 na capital mineira. Em São Paulo, os valores variam de R$ 295 a R$ 1.250, considerando meia-entrada e inteira.

Quando começa a pré-venda do Foo Fighters nesta quarta-feira?

A pré-venda para os demais clientes Santander começa nesta quarta-feira, 19 de agosto, às 10h, pelo site da Ticketmaster.

As bilheterias físicas começam a vender às 11h, sem cobrança de taxa de serviço. Cartões Santander de viagens e empresariais não participam da pré-venda.

Confira o calendário:

  • Quarta-feira, 19 de agosto, às 10h: pré-venda online para os demais clientes Santander;
  • Quarta-feira, 19 de agosto, às 11h: pré-venda nas bilheterias físicas;
  • Quinta-feira, 20 de agosto, às 10h: venda online para o público geral;
  • Quinta-feira, 20 de agosto, às 11h: venda geral nas bilheterias físicas.

Quando serão os shows do Foo Fighters no Brasil?

  • Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027: Arena MRV, em Belo Horizonte;
  • Sábado, 20 de fevereiro de 2027: MorumBIS, em São Paulo.

Os dois shows terão participações especiais da cantora Karen Dió e da banda paulistana Deb and The Mentals.

Quanto custam os ingressos em Belo Horizonte?

Na Arena MRV, os ingressos custam de R$ 280, para a meia-entrada da cadeira superior, a R$ 1.180, valor da entrada inteira para a pista premium Santander Select.

  • Cadeira superior: R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia-entrada);
  • Pista: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior leste: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior oeste: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior sul: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Pista premium Santander Select: R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia-entrada).

Quanto custam os ingressos em São Paulo?

No MorumBIS, os preços variam de R$ 295, para a meia-entrada da arquibancada, a R$ 1.250, cobrado pela inteira da pista premium Santander Select.

  • Arquibancada: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada);
  • Pista: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada);
  • Cadeira superior: R$ 970 (inteira) e R$ 485 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada);
  • Pista premium Santander Select: R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

Como comprar ingressos para o Foo Fighters?

Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até três vezes sem juros.

Cada CPF poderá adquirir até seis ingressos, com limite de duas meias-entradas.

O que esperar dos shows?

O repertório deve incluir sucessos como “Everlong”, “My Hero”, “Learn To Fly” e “Times Like These”, além de músicas de Your Favorite Toy, álbum lançado pelo Foo Fighters em 2026.

A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.

Com mais de 30 anos de carreira, o grupo integra o Hall da Fama do Rock & Roll, lançou 12 álbuns e conquistou 15 prêmios Grammy.

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