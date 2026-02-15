Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 15 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão neste domingo, 15 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Bunytos de Corpo, Bloco da Cambona,Carnaval de Rua Jardim dos Álamos e Bloco Afro Ilú Obá De Min.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, domingo, 15 de fevereiro, por bairro:

Santa Cecília

Bunytos de Corpo | Data: 15/02/2026 | Horário: 8h | Local: R. Coari, R. Barão do Bananal, R. Cajaíba, R. Ciridião Buarque, Praça Rio dos Campos.

BLOCO DA CANOAH | Data: 15/02/2026 | Horário: 12h | Local: R. Conselheiro Brotero, R. Barra Funda, R. Lopes de Oliveira, R. Vitorino Carmilo.

Bloco Afro Ilú Obá De Min | Data: 15/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Conselheiro Brotero, R. Capistrano de Abreu, R. Conselheiro Nébias, Al. Eduardo Prado.

Bela Vista

Bloco Carnavalesco Os Piores | Data: 15/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Conselheiro Carrão, R. Rui Barbosa, Praça Dom Orione, R. Treze de Maio, R. Rui Barbosa, R. Manoel Dutra, R. Professor Laerte Ramos de Carvalho, R. Humaitá, R. Conselheiro Carrão.

Bloco do Fuá | Data: 15/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Conselheiro Ramalho, R. Fortaleza, R. Rui Barbosa, R. Manuel Dutra, R. Professor Laerte Ramos de Carvalho, R. Major Diogo, R. Santo Antônio, R. Treze de Maio.

Butantã

Bloco da Cambona | Data: 15/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. da Fonte, R. Padre Justino, R. Maria Emília Leonel, R. Capitão Paulo Carrilho, Praça do Morro do Querosene.

Zona Sul

Carnaval de Rua Jardim dos Álamos | Data: 15/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. das Barcaças, R. Tarcício Vieira do Nascimento.

Unidos do Jardim Colombo II | Data: 15/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. das Goiabeiras, R. João Avelino Pinho Mellão.