O que a Amazon espera do Carnaval neste ano?

Para além da folia, o Carnaval tem se consolidado como uma data estratégica para o varejo digital, e a Amazon Brasil quer aproveitar esse movimento. A expectativa da companhia é que o feriado impulsione compras tanto de quem vai curtir blocos e viagens quanto de quem pretende descansar em casa, ampliando a demanda por categorias que vão de beleza e eletrônicos a itens para lazer doméstico e autocuidado.

A combinação entre logística mais rápida e variedade de produtos tem transformado datas sazonais em oportunidades relevantes de crescimento para o e-commerce no país, segundo Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil.

“O consumidor quer conveniência. Quando ele encontra variedade, preço competitivo e entrega rápida, ele passa a comprar tudo online”, afirmou a executiva ao podcast De Frente com CEO, da EXAME, ao comentar o ritmo acelerado do varejo digital após uma Black Friday em 2025 marcada por crescimento e entrada de novos clientes.

A leitura interna na companhia é que o calendário de eventos, incluindo Carnaval, feriados prolongados e a Copa do Mundo, deve sustentar o consumo ao longo deste ano.

O otimismo, segundo a CEO, tem base global: só nos primeiros três trimestres do último ano, a Amazon global faturou US$ 500 bilhões no mundo, e tem o Brasil entre seus focos de investimento.

O que a Amazon espera vender mais neste Carnaval?

A expectativa da Amazon Brasil é que o Carnaval movimente diferentes perfis de compra. Para quem vai aproveitar a folia fora de casa, a demanda costuma se concentrar em itens de beleza, cuidados pessoais, acessórios funcionais, mochilas térmicas, capas de chuva, protetor solar e produtos portáteis que tragam praticidade durante festas ao ar livre.

Já entre consumidores que optam por descanso ou lazer doméstico, crescem buscas por eletrônicos, produtos para casa, jardinagem, decoração, piscinas infláveis, churrasqueiras elétricas e itens ligados ao bem-estar.

Esse movimento acompanha uma transformação mais ampla no comércio eletrônico brasileiro. Segundo Sztrajtman, o carrinho digital está cada vez mais diverso, combinando grandes compras, como televisores e celulares, com produtos recorrentes do dia a dia, como itens de higiene, limpeza e beleza. Esse padrão aumenta a frequência de compras e consolida o e-commerce como hábito.

“O online deixou de ser exceção. Ele virou hábito”, afirma Sztrajtman que lidera a companhia no Brasil há um ano.

Veja também: Quer emprego no Carnaval? Feriado já não freia mais contratações no Brasil, diz pesquisa

O investimento para os produtos chegarem nos quatro cantos do Brasil

Para sustentar o crescimento, a Amazon segue investindo em logística e tecnologia. “Hoje entregamos em 100% dos CEPs brasileiros, com prazos de um a dois dias em mais de 1.500 cidades e entregas no mesmo dia em cerca de 100 municípios”, diz a CEO da Amazon Brasil. A companhia também utiliza inteligência artificial em 100% das rotas de entrega, analisando padrões de consumo e recebimento dos clientes.

“Começamos o ano com 150 milhões de produtos e adicionamos mais 30 milhões”, diz a CEO que segue com a missão de expandir a companhia no Brasil, que é considerado um país emergente para a companhia.

“Entre os países que chamamos de emergentes, ou seja, os que têm a loja há menos tempo dentro do ecossistema da Amazon, o Brasil é um dos maiores”, afirma a CEO.

Veja também: CEO da PepsiCo: ‘Na Copa do Mundo, vamos crescer apostando no pré-jogo’

A aposta no Brasil

O Brasil, aliás, segue como prioridade global para a companhia. Entre 2011 e 2025, a Amazon investiu mais de R$ 55 bilhões no país, sendo cerca de 25% desse total apenas no último ano. A operação também expandiu sua infraestrutura logística, passando de cerca de 150 para mais de 250 polos, e dobrou o número de funcionários, de aproximadamente 18 mil para 36 mil pessoas.

Mesmo com a expansão recente, o e-commerce ainda representa cerca de 15% das vendas totais do varejo brasileiro, percentual que indica espaço relevante de crescimento. Para a Amazon, datas sazonais como o Carnaval ajudam a acelerar essa curva ao estimular novos hábitos de consumo.

“A nossa obsessão é trabalhar para o cliente. A Amazon Brasil é uma empresa feita por brasileiros e para brasileiros”, afirma Sztrajtman.

Veja também: ‘Vamos decolar com a Copa do Mundo”, diz líder da United Airlines Brasil