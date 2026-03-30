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BTS volta ao topo da Billboard e bate recorde com o álbum 'Arirang'

Álbum soma 641 mil unidades na estreia e registra maior desempenho de grupo desde 2013, impulsionado por vendas físicas e vinil

BTS: grupo de K-pop supera marca de 2013 e estreia 'Arirang' em 1º na Billboard 200 (Cindy Ord/Getty Images)

BTS: grupo de K-pop supera marca de 2013 e estreia 'Arirang' em 1º na Billboard 200 (Cindy Ord/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 30 de março de 2026 às 09h40.

O álbum "Arirang", do BTS, estreou em 1º lugar na parada Billboard 200 com a maior semana de vendas para um grupo em mais de uma década. O lançamento somou 641 mil unidades equivalentes, incluindo 532 mil em vendas puras.

O desempenho representa a maior estreia em unidades desde "The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, que liderou a lista no ano anterior com mais de quatro milhões de unidades.

Considerando apenas as vendas físicas, "Arirang" registrou o maior desempenho desde "Showgirl", que vendeu 3,48 milhões de cópias. Entre grupos, o último resultado superior havia sido do One Direction, com "Midnight Memories", em 2013, com 547 mil unidades.

O álbum também foi impulsionado pelo vinil. Foram 208 mil cópias vendidas em 17 formatos. O volume representa a sexta maior semana de vendas de vinil na era moderna.

Taylor Swift ocupa as cinco primeiras posições desse ranking.

Sete álbuns nº 1 na carreira do BTS

Com "Arirang" - álbum que marcou o retorno do grupo de K-Pop -, o BTS chega ao seu sétimo álbum no topo da parada. Os trabalhos anteriores são:

  • "Love Yourself 'Tear'" (2018)
  • "Love Yourself 'Answer'" (2018)
  • "Map of the Soul: Persona" (2019)
  • "Map of the Soul: 7" (2020)
  • "Be" (2020)
  • "Proof" (2022)

O lançamento ocorre após os integrantes concluírem o serviço militar obrigatório. Para promover o álbum, o grupo realizou um show na Praça Gwanghwamun, em Seul. A apresentação foi transmitida pela Netflix, que também lançou um documentário de longa-metragem.

Top 10 da Billboard 200

A parada da Billboard 200 considera o desempenho semanal de álbuns nos Estados Unidos. O ranking combina vendas físicas, digitais e reproduções em streaming para definir a posição de cada lançamento.

  • 1º — "Arirang", do BTS
  • 2º — "The Way I Am", de Luke Combs
  • 3º — "I'm the Problem", de Morgan Wallen
  • 4º — "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", de Harry Styles
  • 5º — "Octane", de Don Toliver
  • 6º — "The Art of Loving", de Olivia Dean
  • 7º — "Debí Tirar Más Fotos", de Bad Bunny
  • 8º — "The Romantic", de Bruno Mars
  • 9º — "One Thing at a Time", de Morgan Wallen
  • 10º — trilha sonora de "Guerreiras do K-Pop"
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