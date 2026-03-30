BTS volta ao topo da Billboard e bate recorde com o álbum 'Arirang'

BTS: grupo de K-pop supera marca de 2013 e estreia 'Arirang' em 1º na Billboard 200 (Cindy Ord/Getty Images)
Redatora
Publicado em 30 de março de 2026 às 09h40.
O álbum "Arirang", do BTS, estreou em 1º lugar na parada Billboard 200 com a maior semana de vendas para um grupo em mais de uma década. O lançamento somou 641 mil unidades equivalentes, incluindo 532 mil em vendas puras.
O desempenho representa a maior estreia em unidades desde "The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, que liderou a lista no ano anterior com mais de quatro milhões de unidades.
Considerando apenas as vendas físicas, "Arirang" registrou o maior desempenho desde "Showgirl", que vendeu 3,48 milhões de cópias. Entre grupos, o último resultado superior havia sido do One Direction, com "Midnight Memories", em 2013, com 547 mil unidades.
O álbum também foi impulsionado pelo vinil. Foram 208 mil cópias vendidas em 17 formatos. O volume representa a sexta maior semana de vendas de vinil na era moderna.
Taylor Swift ocupa as cinco primeiras posições desse ranking.
Com "Arirang" - álbum que marcou o retorno do grupo de K-Pop -, o BTS chega ao seu sétimo álbum no topo da parada. Os trabalhos anteriores são:
O lançamento ocorre após os integrantes concluírem o serviço militar obrigatório. Para promover o álbum, o grupo realizou um show na Praça Gwanghwamun, em Seul. A apresentação foi transmitida pela Netflix, que também lançou um documentário de longa-metragem.
A parada da Billboard 200 considera o desempenho semanal de álbuns nos Estados Unidos. O ranking combina vendas físicas, digitais e reproduções em streaming para definir a posição de cada lançamento.