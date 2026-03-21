Por que o BTS entrou em hiato em 2022

O BTS entrou em hiato em 2022 após a necessidade de cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

No país, homens entre 18 e 28 anos devem servir por cerca de 18 a 21 meses. O prazo de adiamento permitido aos integrantes se encerrou com o membro mais velho, o que levou ao início do alistamento.

A pausa foi feita de forma escalonada. Cada integrante iniciou o serviço em momentos diferentes, o que inviabilizou atividades completas em grupo.

Atividades individuais durante a pausa

Mesmo com a interrupção das atividades coletivas, os membros seguiram com projetos solo, incluindo lançamentos musicais e apresentações individuais.

A estratégia manteve a presença do grupo no mercado, ainda que sem produções conjuntas.

Retorno após conclusão do serviço

Até 2025, todos os integrantes concluíram o período obrigatório. Isso permitiu a retomada das atividades em grupo em 2026.

Neste sábado, 21, a banda fez seu show de retorno na Netflix.