Quando começam as vendas de ingressos para os shows do BTS no Brasil?

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, anunciou uma turnê mundial, chamada BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself. O grupo volta de um hiato de quatro anos e já está com um novo álbum no caminho.

Na lista divulgada em seu website oficial, os Bangtan Boys já divulgaram três shows em São Paulo, no Brasil. As apresentações ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Como comprar ingressos do BTS?

Os ingressos ainda não foram disponibilizados. Qualquer plataforma ou estabelecimento que afirme vender as entradas provavelmente está praticando um golpe.

O local dos shows também ainda não foi anunciado, mas o ARMY já pode separar as datas na agenda.

Ainda não se sabe quando vão começar as vendas de ingressos.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas: