Presidente da Colômbia pede suspensão de tarifas dos EUA após terremoto

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, pediu neste sábado, 15, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspensão temporária das tarifas aplicadas sobre produtos colombianos após o terremoto que atingiu o país nesta semana.

Em uma publicação na rede social X, De la Espriella afirmou ter solicitado a Trump uma pausa nas tarifas para reduzir os impactos econômicos sobre empresas colombianas afetadas pelo desastre.

“Pedi que considerasse a suspensão temporária das altas tarifas que afetam os produtos colombianos, a fim de aliviar nossos empresários, que estão enfrentando momentos muito difíceis devido aos efeitos do terremoto”, escreveu o presidente colombiano.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo. El presidente Trump también manifestó sus condolencias por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

As tarifas americanas sobre produtos da Colômbia passaram, no fim de julho, de 10% para 12,5%. Algumas categorias ficaram fora do aumento, incluindo café e petróleo.

Terremoto aumenta pressão sobre empresas colombianas

O pedido ocorre após um terremoto que provocou impactos no país e levou o governo colombiano a buscar medidas para reduzir a pressão sobre a economia local.

De la Espriella classificou a suspensão temporária das tarifas como uma forma de dar suporte aos empresários colombianos durante o período de recuperação.

Até o momento, não houve anúncio do governo americano sobre uma eventual mudança nas tarifas ou sobre a suspensão solicitada pela Colômbia.