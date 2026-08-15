Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Presidente da Colômbia pede suspensão de tarifas dos EUA após terremoto

Abelardo de la Espriella solicitou a Trump uma pausa nas medidas comerciais para reduzir pressão sobre empresas afetadas pelo desastre

Colômbia: Terremoto provocou impactos no país e levou o governo a buscar medidas para reduzir a pressão sobre a economia local. (Ernesto Guzmán Jr/EFE)

Colômbia: Terremoto provocou impactos no país e levou o governo a buscar medidas para reduzir a pressão sobre a economia local. (Ernesto Guzmán Jr/EFE)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 18h21.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, pediu neste sábado, 15, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspensão temporária das tarifas aplicadas sobre produtos colombianos após o terremoto que atingiu o país nesta semana.

Em uma publicação na rede social X, De la Espriella afirmou ter solicitado a Trump uma pausa nas tarifas para reduzir os impactos econômicos sobre empresas colombianas afetadas pelo desastre.

“Pedi que considerasse a suspensão temporária das altas tarifas que afetam os produtos colombianos, a fim de aliviar nossos empresários, que estão enfrentando momentos muito difíceis devido aos efeitos do terremoto”, escreveu o presidente colombiano.

As tarifas americanas sobre produtos da Colômbia passaram, no fim de julho, de 10% para 12,5%. Algumas categorias ficaram fora do aumento, incluindo café e petróleo.

Terremoto aumenta pressão sobre empresas colombianas

O pedido ocorre após um terremoto que provocou impactos no país e levou o governo colombiano a buscar medidas para reduzir a pressão sobre a economia local.

De la Espriella classificou a suspensão temporária das tarifas como uma forma de dar suporte aos empresários colombianos durante o período de recuperação.

Até o momento, não houve anúncio do governo americano sobre uma eventual mudança nas tarifas ou sobre a suspensão solicitada pela Colômbia.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:ColômbiaEstados Unidos (EUA)Terremotos
Próximo

Mais de Mundo

Turismo na América Latina: como obter mais receitas e benefícios para a população local

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica' e que vai acontecer eventualmente

Trump diz que acordo comercial entre EUA e Canadá pode sair ‘em breve’

Mais na Exame

Negócios

Dono do Cruzeiro tem 420 supermercados, 50 mil funcionários e fatura R$ 26 bilhões

Inteligência Artificial

OpenAI adia IPO enquanto líderes de IA defendem ritmo mais cauteloso no avanço da tecnologia

Mundo

Turismo na América Latina: como obter mais receitas e benefícios para a população local

Casual

Dia da cachaça: destilado deixou de ser bebida de boteco?