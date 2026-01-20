Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

K-Pop? Não, K-Food: exportação de comida coreana bate R$ 76 bi em 2025

Popularidade do K-pop e inflação global impulsionam demanda por K-Food

K-Food: cultura pop e preços acessíveis impulsionam a expansão global dos alimentos sul-coreanos. (Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images)

K-Food: cultura pop e preços acessíveis impulsionam a expansão global dos alimentos sul-coreanos. (Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08h51.

As exportações de alimentos da Coreia do Sul, conhecidas como K-Food, alcançaram US$ 13,62 bilhões em 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais do país.

O resultado representa um crescimento de 5,1% em relação ao ano anterior e marca o décimo ano consecutivo de alta, atingindo o maior patamar já registrado.

O avanço foi puxado pelo segmento chamado de K-Food+, que reúne produtos alimentícios e indústrias agrícolas. Dentro desse grupo, o grande destaque foi os macarrões instantâneos coreanos (ramyeon), cujas exportações dispararam quase 22%, somando US$ 1,52 bilhão. Foi a primeira vez que uma categoria individual de alimentos do país superou a marca de US$ 1 bilhão em vendas externas.

Produtos como ramyeon apimentado com sabor de queijo ganharam espaço em mercados como China, Estados Unidos, além de países emergentes da Ásia Central e do Oriente Médio. Em relatório divulgado no fim de 2025, o ministério afirmou que as empresas ampliaram a produção e estabilizaram as cadeias de suprimento para atender à demanda global crescente.

Além dos macarrões instantâneos, molhos coreanos se beneficiaram da preferência internacional por sabores picantes e adocicados, enquanto sorvetes e frutas também registraram aumento nas exportações.

K-pop impulsiona a demanda global

K-Food: cultura pop e preços acessíveis impulsionam a expansão global dos alimentos sul-coreanos (Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images)

Segundo a CNBC, analistas avaliam que a expansão do K-Food está diretamente ligada à popularidade global da cultura sul-coreana. O sucesso do K-pop e dos dramas televisivos ampliou a exposição da culinária do país, com cenas recorrentes de personagens consumindo ramyeon em séries, programas de variedades e campanhas publicitárias.

Segundo Oh Jiwoo, analista da CGS International, as empresas seguem estratégia semelhante à das gravadoras de K-pop, buscando crescimento fora do mercado doméstico. Ela observa que marcas consolidadas já dominam o consumo interno, o que limita a expansão dentro do país.

A Nongshim, líder do setor e dona da marca Shin Ramyeon, detém mais de 60% de participação no mercado sul-coreano. Em comunicado interno no início de 2026, o CEO Cho Yong-chul afirmou que o princípio estratégico da empresa para o ano seria “Agilidade Global e Crescimento”, com foco na expansão internacional.

A Otoki, fabricante do Jin Ramen, também reforçou a estratégia externa. Em assembleia de acionistas realizada em março de 2025, o CEO Hwang Sung-man afirmou que a empresa pretende priorizar mercados globais e alcançar 1,1 trilhão de won (US$ 746 milhões) em receita internacional até 2030.

Oh acrescenta que o declínio demográfico da Coreia do Sul restringe o crescimento de longo prazo no mercado interno, empurrando as empresas para o exterior. Como resposta, fabricantes passaram a usar ídolos do K-pop como embaixadores globais, ampliando o apelo internacional das marcas.

A Nongshim nomeou o grupo Aespa como embaixador global no fim de 2025, após uma colaboração com a Netflix em uma linha temática ligada ao universo do K-pop, segundo a CNBC. Já a Otoki escolheu Jin, integrante do BTS, como rosto global do Jin Ramen.

Inflação externa favorece consumo

Outro fator que impulsiona as exportações é o aumento do custo de vida em mercados desenvolvidos. Um relatório da Macquarie, divulgado em novembro, aponta que a inflação ampliou o mercado de macarrão instantâneo nos Estados Unidos, à medida que consumidores buscam refeições mais baratas e práticas.

De acordo com dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, a inflação de alimentos consumidos fora de casa chegou a 8,8% em março de 2023, após superar 5,3% em 2021, o maior nível em 13 anos. Mesmo com a desaceleração, a taxa mais recente ainda gira em torno de 4,1%.

Enquanto isso, fabricantes sul-coreanos enfrentam limites regulatórios para reajustes de preços no mercado doméstico, o que reduz a capacidade de repassar custos. No exterior, porém, os preços médios são significativamente mais altos. Segundo Oh, em mercados asiáticos os valores podem ser 30% a 50% superiores aos praticados na Coreia do Sul, enquanto nos Estados Unidos chegam a ser aproximadamente o dobro.

A Macquarie destaca que marcas japonesas e coreanas se beneficiam de mudanças no padrão de consumo graças ao foco em inovação de produtos e posicionamento premium. A Samyang Foods, conhecida pela linha Buldak, é apontada como uma das principais beneficiárias. A instituição projeta que a empresa aumente sua participação no mercado americano de 11,4% para 23,9% até 2028.

A Buldak ganhou notoriedade global em 2014 com o chamado “desafio do macarrão de fogo”, no qual consumidores tentavam comer o produto sem beber água. Em 2024, alguns itens chegaram a ser retirados temporariamente de circulação na Dinamarca por autoridades regulatórias devido ao alto teor de capsaicina, mas a decisão acabou sendo revertida.

Acompanhe tudo sobre:Coreia do Sul

Mais de Pop

Quem vai sair no BBB 26? Enquete mostra empate técnico no 1º paredão

'The Pitt': as verdades médicas na série da HBO Max

Série que começou como uma fanfic agora é o novo sucesso do streaming

Dia de São Sebastião: hoje é feriado?

Mais na Exame

Pop

Quem vai sair no BBB 26? Enquete mostra empate técnico no 1º paredão

Mercados

Mercado europeu entra em modo 'venda América' com novas tarifas de Trump

Marketing

Soft power dos EUA recua em 2026 — e China se aproxima da liderança

Negócios

'O que a gente faz não é só entrega': o desafio da startup que leva o e-commerce às favelas