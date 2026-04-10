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BTS no Brasil: venda geral de ingressos começa hoje; veja como comprar

Agora, os fãs do grupo que não conseguirão participar da pré-venda dos ingressos por meio do programa Army Membership se preparam para as vendas de mar aberto

(Montagem EXAME)

(Montagem EXAME)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10h03.

Última atualização em 10 de abril de 2026 às 10h09.

Após muito mistério e até mesmo protestos, a venda de ingressos para os shows do BTS em São Paulo começaram nesta semana. Essa é a primeira oportunidade que os fãs brasileiros terão de assistir aos Bangtan Boys após o hiato de quatro anos do grupo.

Agora, os fãs do grupo que não conseguirão participar da pré-venda dos ingressos por meio do programa Army Membership se preparam para as vendas de mar aberto.

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa nesta sexta-feira, 10, às 10h, no horário de Brasíli, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Os ingressos podem ser comprados pelo Ticketmaster ou em Interlagos. Para quem participará das vendas presenciais, será necessária a pré-reserva dos ingressos, que começou nesta segunda-feira, 6, para a pré-venda desta terça-feira, 7. Para a venda geral, a pré-reserva deveria ser feita na quinta-feira, 9.

Como funcionou a pré-reserva dos ingressos?

A pré-reserva começou nesta segunda-feira, 6, às 16h, no horário de Brasília, e era necessária para que fãs pudessem comprar e retirar os ingressos em Interlagos.

Essa especificação foi anunciada no último sábado, 4. De acordo com a empresa, caso o processo de reserva não seja concluído, o usuário não deve se deslocar até a bilheteria, pois não será atendido.

De acordo com a Ticketmaster, o processo funciona da seguinte maneira:

  1. Tenha uma conta de acesso ativa na Ticketmaster e esteja logado para acessar a fila virtual da pré-reserva correspondente à data desejada;
  2. Selecione a quantidade e o tipo de ingresso para compra na Bilheteria Oficial, de acordo com a disponibilidade no momento da reserva. Para meia-entrada, selecione apenas o tipo de benefício — a comprovação será realizada presencialmente na bilheteria. Em caso de pré-venda, insira também o WEVERSE MEMBERSHIP ID;
  3. Após concluir a reserva, você receberá um QR Code dinâmico pessoal e intransferível para cada ingresso reservado, além das informações da Bilheteria Oficial; o cliente deverá se dirigir à Bilheteria Oficial do evento, portando os documentos necessários — incluindo carteirinha de estudante e demais comprovantes para meia-entrada — além do QR Code dinâmico;
  4. Compareça à Bilheteria Oficial somente na data indicada no ingresso de reserva em seu Quentro, apresente os QR Codes, os dados serao validados e você poderá realizar o pagamento, dentro do horário de funcionamento estipulado.

A empresa frisa que não há qualquer cobrança durante a etapa de pré-reserva, ele será realizado exclusivamente de forma presencial na Bilheteria Oficial.

Somente quem concluir a pré-reserva receberá o QR Code e poderá ir à Bilheteria Oficial para realizar a compra.

De acordo com a classificação etária do evento, pessoas a partir de 16 anos poderão assistir aos shows. Mas o cadastro na plataforma da Ticketmaster é permitido apenas para maiores de 18 anos.

Dessa forma, o titular da reserva deve ser maior de idade, podendo reservar ingressos para terceiros apenas na condição de pai, mãe ou responsável legal.

No dia agendado para a retirada, será obrigatória a apresentação de documentos para a aplicação de descontos, como no caso de meia-entrada, além do código de pré-venda, quando aplicável. Reservas que não forem utilizadas ao longo do dia serão automaticamente disponibilizadas novamente para venda online.

O cronograma de reservas será realizado de forma escalonada para organizar a demanda. No dia 6 de abril, abrem as reservas para retirada no dia 7, referentes à pré-venda dos shows 1 e 2.

No dia 7, serão abertas as reservas para retirada no dia 8, relacionadas à pré-venda do show 3. Já no dia 9, ocorrerá a abertura das reservas para retirada no dia 10, data que também marca o início da venda geral.

Com a adoção do novo sistema, a Ticketmaster espera melhorar a experiência dos fãs e reduzir impactos urbanos, como congestionamentos e a necessidade de mobilização adicional de serviços públicos e de segurança.

Quanto custam os ingressos para o show do BTS?

Como antecipou a EXAME nesta sexta-feira, 27, os ingressos para os shows no Estádio MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1250.

A Arquibancada é o setor mais barato, com a inteira custando R$ 680 e a meia-entrada R$ 340.

A Cadeira Superior custa R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Inferior custa R$ 1080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada).

Já a Pista é o setor mais caro custando R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

Preços do pacote VIP:

  • Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)
  • Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

As informações sobre local e horário do check-in serão enviadas por e-mail até 24 horas antes do evento.

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