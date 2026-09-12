Xuxa troca nave por um Nissan Kicks em nova campanha da marca

A Nissan encontrou uma forma de transformar a despedida da nave de Xuxa em oportunidade para vender carros. A montadora colocou a icônica nave à venda na Webmotors e, na sequência, levou a apresentadora a uma concessionária para escolher um dos modelos da marca.

A ação é parte da campanha "Comparou, Comprou Nissan", criada pela Lola\TBWA. A estratégia aproveita o momento de visibilidade de “O Último Voo da Nave”, turnê que marca a despedida de Xuxa dos palcos. A apresentações acontecem até fevereiro de 2027.

Campanha em fases

O primeiro movimento da campanha aconteceu na terça-feira, 8, quando a nave apareceu como anúncio na Webmotors. A mensagem simulava a venda de "um veículo de 40 anos-luz". A ação foi seguida por conteúdos nas redes sociais, incluindo imagens do veículo sendo guinchado e a indicação de uma concessionária Nissan como destino para sua substituição.

Agora, a marca lança um filme ao som de “Doce Mel”, música associada à chegada da nave ao Xou da Xuxa. O vídeo mostra a apresentadora chegando a uma concessionária para procurar seu próximo veículo. As opções apresentadas são o Nissan Kicks e o Nissan Kait.

Em outro filme, Xuxa começa a ouvir sua própria música enquanto personagens ligados à sua trajetória entram no carro, entre eles as Paquitas e Txutxucão. A dinâmica serve para apresentar o espaço e o conforto do modelo dentro da mesma lógica de humor da campanha.

Para Maurício Greco, diretor de marketing da Nissan, a escolha de Xuxa está relacionada à capacidade da apresentadora de dialogar com diferentes gerações.

“A Nissan busca constantemente formas criativas e relevantes de se conectar com os consumidores brasileiros. Xuxa é uma personalidade que atravessa gerações e possui uma relação genuína com a cultura popular do país. Essa campanha nos permite unir inovação, entretenimento e proximidade em uma mensagem que conversa com diferentes públicos”, diz.