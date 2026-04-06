BTS no Brasil: por que as fãs ficaram revoltadas com a pré-reserva de ingressos

A Ticketmaster inicia nesta semana a venda de ingressos para os shows do BTS em São Paulo, com um novo modelo de pré-reserva online para compras presenciais, anunciado no último sábado, 4. Mas os fãs do grupo não gostaram da notícia.

No domingo de Páscoa, 5, um protesto tomou o Shopping Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, onde fica uma bilheteria física oficial da Ticketmaster.

A pré-reserva começa nesta segunda-feira, 6, às 16h, no horário de Brasília, e é necessária para que fãs possam comprar ingressos na Bilheteria Oficial física, no Estádio do Morumbis. Essa especificação foi anunciada no último sábado, 4. De acordo com a empresa, caso o processo de reserva não seja concluído, o usuário não deve se deslocar até a bilheteria, pois não será atendido.

Segundo a Ticketmaster, o novo formato foi adotado com o objetivo de organizar o fluxo de público e evitar a formação de grandes filas no entorno da bilheteria oficial, cenário registrado em eventos anteriores de grande porte, quando milhares de pessoas chegaram a se concentrar simultaneamente nos locais de venda.

De acordo com Donovan Ferreti, general manager da Ticketmaster Brasil, o sistema substitui as filas tradicionais por um processo focado na segurança do público.

“A pré-reserva online permite que apenas quem concluiu o processo com sucesso tenha acesso à fila, reduzindo aglomerações e deslocamentos desnecessários, assim como práticas como acampamento nas ruas, uso indevido das filas presenciais e o cambismo”, afirmou em comunicado.

As vendas ocorrerem entre esta terça-feira, 7, e sexta-feira, 10, e contará com um novo modelo de compra que combina pré-reserva online com retirada e pagamento presenciais.

Protestos de fãs no Shopping Ibiraapuera

"Vamos nos reunir em protesto contra a dinâmica de vendas anunciada pela Ticketmaster para os shows do BTS no Brasil! Essa prática é injusta, nada inclusiva e só favorece cambistas! Chegou a hora de nos unirmos e fazermos barulho!", afirmou o usuário @tokyokookmin em publicação do último sábado, 4, no X.

🚨 PROTESTO AMANHÃ (05/03) NA TICKETMASTER 🚨 Vamos nos reunir em protesto contra a dinâmica de vendas anunciada pela Ticketmaster para os shows do BTS no Brasil! Essa prática é injusta, nada inclusiva e só favorece cambistas! Chegou a hora de nos unirmos e fazermos barulho! pic.twitter.com/F9kA8E6MfQ — dani⁷ 🪭 (@tokyokookmin) April 4, 2026

🚨 Barmys, fãs do BTS, estão protestando contra a Ticket Master em São Paulo. pic.twitter.com/Ss6aiNgRNS — QG do POP (@QGdoPOP) April 5, 2026

NÃO A PRÉ RESERVA!!!!

o protesto PACÍFICO sobre a pré reserva já está acontecendo em frente a ticket master(shopping Ibirapuera)

Nós NÃO VAMOS nos calar sobre essa falta de consideração com as fãs!@cortezpsol @ErikakHilton @proconspoficial #NAOAPRERESERVA #BTS_ARİRANG pic.twitter.com/WoDW3gtB6q — Sra_Nalu (@sra_nalu) April 5, 2026

De acordo com os manifestantes, o problema com a pré-reserva é que ela pode favorecer cambistas, que, segundo os fãs, poderiam ser facilmente identificados em uma venda totalmente presencial.

é por quê antes era mais fácil de identificar os cambistas (por saírem com os ingressos físicos) agora por ser digital é mais difícil a fiscalização e qm garante que eles não recebam link antecipado ou saiam com 20 ingressos digitais — ⦿ ☰ ☲ (@hearttpistol) April 5, 2026

Como funcionará a pré-reserva?

De acordo com a Ticketmaster, o processo funciona da seguinte maneira:

Tenha uma conta de acesso ativa na Ticketmaster e esteja logado para acessar a fila virtual da pré-reserva correspondente à data desejada; Selecione a quantidade e o tipo de ingresso para compra na Bilheteria Oficial, de acordo com a disponibilidade no momento da reserva. Para meia-entrada, selecione apenas o tipo de benefício — a comprovação será realizada presencialmente na bilheteria. Em caso de pré-venda, insira também o WEVERSE MEMBERSHIP ID; Após concluir a reserva, você receberá um QR Code dinâmico pessoal e intransferível para cada ingresso reservado, além das informações da Bilheteria Oficial; o cliente deverá se dirigir à Bilheteria Oficial do evento, portando os documentos necessários — incluindo carteirinha de estudante e demais comprovantes para meia-entrada — além do QR Code dinâmico; Compareça à Bilheteria Oficial somente na data indicada no ingresso de reserva em seu Quentro, apresente os QR Codes, os dados serao validados e você poderá realizar o pagamento, dentro do horário de funcionamento estipulado.

A empresa frisa que não há qualquer cobrança durante a etapa de pré-reserva, ele será realizado exclusivamente de forma presencial na Bilheteria Oficial. Somente quem concluir a pré-reserva receberá o QR Code e poderá ir à Bilheteria Oficial para realizar a compra.

De acordo com a classificação etária do evento, pessoas a partir de 16 anos poderão assistir aos shows. No entanto, o cadastro na plataforma da Ticketmaster é permitido apenas para maiores de 18 anos. Dessa forma, o titular da reserva deve ser maior de idade, podendo reservar ingressos para terceiros apenas na condição de pai, mãe ou responsável legal.

No dia agendado para a retirada, será obrigatória a apresentação de documentos para a aplicação de descontos, como no caso de meia-entrada, além do código de pré-venda, quando aplicável. Reservas que não forem utilizadas ao longo do dia serão automaticamente disponibilizadas novamente para venda online.

O cronograma de reservas será realizado de forma escalonada para organizar a demanda.

No dia 6 de abril, abrem as reservas para retirada no dia 7, referentes à pré-venda dos shows 1 e 2.

No dia 7, serão abertas as reservas para retirada no dia 8, relacionadas à pré-venda do show 3. Já no dia 9, ocorrerá a abertura das reservas para retirada no dia 10, data que também marca o início da venda geral.

Com a adoção do novo sistema, a Ticketmaster espera melhorar a experiência dos fãs e reduzir impactos urbanos, como congestionamentos e a necessidade de mobilização adicional de serviços públicos e de segurança.

Medidas de segurança

Para apoiar a operação presencial, a Ticketmaster informou que adotará medidas adicionais de segurança.

Entre elas estão a instalação de câmeras em todos os guichês para garantir a rastreabilidade das transações, o monitoramento integral da área de vendas e a atuação de supervisores equipados com câmeras corporais (body cams).

BTS volta ao topo da Billboard e bate recorde com o álbum 'Arirang'

O álbum "Arirang", do BTS, estreou em 1º lugar na parada Billboard 200 com a maior semana de vendas para um grupo em mais de uma década. O lançamento somou 641 mil unidades equivalentes, incluindo 532 mil em vendas puras.

O desempenho representa a maior estreia em unidades desde "The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, que liderou a lista no ano anterior com mais de quatro milhões de unidades.

Considerando apenas as vendas físicas, "Arirang" registrou o maior desempenho desde "Showgirl", que vendeu 3,48 milhões de cópias. Entre grupos, o último resultado superior havia sido do One Direction, com "Midnight Memories", em 2013, com 547 mil unidades.