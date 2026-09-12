Esporte
Fase de grupos copa 2026

Grêmio x Vasco: horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida acontece neste sábado, 12, às 16h, pela 27ª rodada do Brasileirão

Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília) (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília) (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12h29.

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Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado, 12, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionados por resultados negativos na rodada passada, os dois times tratam a partida como confronto direto na briga contra o rebaixamento.

Momento do Grêmio

O time gaúcho chega de derrota para o Vitória, em Salvador, e ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão, com 28 pontos — três a mais que o Vasco. Para se afastar da zona de rebaixamento, a equipe precisa vencer em casa.

Momento do Vasco

O time carioca também vive momento de pressão após derrota por 1 a 0 no clássico com o Fluminense. Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco encara a vitória fora de casa como vital para não se afundar ainda mais no Z-4, já que uma eventual derrota pode aumentar para seis pontos a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O retrospecto, porém, joga contra o time carioca: o Vasco nunca pontuou na Arena do Grêmio e não vence como visitante contra o rival gaúcho há 20 anos.

Escalações prováveis

Grêmio

Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins (Kannemann) e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê (Enamorado), Jovane Cabral (Nardoni) e Carlos Vinicius.

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte (Adson).

Onde assistir

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view).

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