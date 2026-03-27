A venda de ingressos para os shows do BTS no Brasil será realizada em duas etapas, com prioridade para fãs cadastrados no programa oficial e, na sequência, abertura ao público geral. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.

As vendas acontecem pelo site da TicketMaster.

Como funcionará a pré-venda para fãs

A primeira fase será a pré-venda exclusiva para membros do ARMY Membership, o clube oficial de fãs do grupo. Nessa etapa, apenas usuários cadastrados previamente poderão acessar a compra antecipada.

Os horários e datas variam conforme o show:

28 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

30 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

31 de outubro: pré-venda em 08/04, às 10h

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá tentar adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.