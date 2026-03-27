BTS: grupo se apresentará em São Paulo em outubro de 2026. (The Chosunilbo JNS/Getty Images)
Repórter
Publicado em 27 de março de 2026 às 11h42.
Última atualização em 27 de março de 2026 às 11h43.
A venda de ingressos para os shows do BTS no Brasil será realizada em duas etapas, com prioridade para fãs cadastrados no programa oficial e, na sequência, abertura ao público geral. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.
As vendas acontecem pelo site da TicketMaster.
A primeira fase será a pré-venda exclusiva para membros do ARMY Membership, o clube oficial de fãs do grupo. Nessa etapa, apenas usuários cadastrados previamente poderão acessar a compra antecipada.
Os horários e datas variam conforme o show:
Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.
Nessa etapa, qualquer pessoa poderá tentar adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.