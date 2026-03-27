Ingressos de R$ 1 mil: BTS deve divulgar detalhes no Brasil nesta sexta

Para os fãs do BTS, uma boa notícia: as informações sobre os ingressos para o show no Brasil devem ser divulgadas nesta sexta-feira, 27, segundo fontes ouvidas pela EXAME.

A venda será realizada pela Ticketmaster, com preços que devem ultrapassar R$ 1 mil, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A expectativa é de alta demanda, com filas que podem superar 200 mil pessoas, disseram as fontes.

Os ingressos devem começar a ser vendidos na segunda semana de abril.

No Brasil, estão previstos três shows da turnê BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

A etapa sul-americana da turnê inclui ainda apresentações em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.

Turnê global passa por Ásia, Américas e Europa

A turnê começa no dia 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul. O grupo também passa por cidades como Tóquio, Las Vegas, Londres, Paris e Madri antes de chegar à América do Sul em outubro.

Após os shows no Brasil, o BTS segue para apresentações na Ásia, incluindo Taiwan e Tailândia.

No site oficial, a agenda indica “more to come”, sinalizando a possibilidade de novas datas serem adicionadas.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

Cidade País Data Goyang Coreia do Sul 9 de abril de 2026 Goyang Coreia do Sul 11 de abril de 2026 Goyang Coreia do Sul 12 de abril de 2026 Tóquio Japão 17 de abril de 2026 Tóquio Japão 18 de abril de 2026 Tampa Estados Unidos 25 de abril de 2026 Tampa Estados Unidos 26 de abril de 2026 El Paso Estados Unidos 2 de maio de 2026 El Paso Estados Unidos 3 de maio de 2026 Cidade do México México 7 de maio de 2026 Cidade do México México 9 de maio de 2026 Cidade do México México 10 de maio de 2026 Stanford Estados Unidos 16 de maio de 2026 Stanford Estados Unidos 17 de maio de 2026 Las Vegas Estados Unidos 23 de maio de 2026 Las Vegas Estados Unidos 24 de maio de 2026 Las Vegas Estados Unidos 27 de maio de 2026 Busan Coreia do Sul 12 de junho de 2026 Busan Coreia do Sul 13 de junho de 2026 Madri Espanha 26 de junho de 2026 Madri Espanha 27 de junho de 2026 Bruxelas Bélgica 1º de julho de 2026 Bruxelas Bélgica 2 de julho de 2026 Londres Reino Unido 6 de julho de 2026 Londres Reino Unido 7 de julho de 2026 Munique Alemanha 11 de julho de 2026 Munique Alemanha 12 de julho de 2026 Paris França 17 de julho de 2026 Paris França 18 de julho de 2026 East Rutherford Estados Unidos 1º de agosto de 2026 East Rutherford Estados Unidos 2 de agosto de 2026 Foxborough Estados Unidos 5 de agosto de 2026 Foxborough Estados Unidos 6 de agosto de 2026 Baltimore Estados Unidos 10 de agosto de 2026 Baltimore Estados Unidos 11 de agosto de 2026 Arlington Estados Unidos 15 de agosto de 2026 Arlington Estados Unidos 16 de agosto de 2026 Toronto Canadá 22 de agosto de 2026 Toronto Canadá 23 de agosto de 2026 Chicago Estados Unidos 27 de agosto de 2026 Chicago Estados Unidos 28 de agosto de 2026 Los Angeles Estados Unidos 1º de setembro de 2026 Los Angeles Estados Unidos 2 de setembro de 2026 Los Angeles Estados Unidos 5 de setembro de 2026 Los Angeles Estados Unidos 6 de setembro de 2026 Bogotá Colômbia 2 de outubro de 2026 Bogotá Colômbia 3 de outubro de 2026 Lima Peru 9 de outubro de 2026 Lima Peru 10 de outubro de 2026 Santiago Chile 16 de outubro de 2026 Santiago Chile 17 de outubro de 2026 Buenos Aires Argentina 23 de outubro de 2026 Buenos Aires Argentina 24 de outubro de 2026 São Paulo Brasil 28 de outubro de 2026 São Paulo Brasil 30 de outubro de 2026 São Paulo Brasil 31 de outubro de 2026 Kaohsiung Taiwan 19 de novembro de 2026 Kaohsiung Taiwan 21 de novembro de 2026 Kaohsiung Taiwan 22 de novembro de 2026 Bangkok Tailândia 3 de dezembro de 2026 Bangkok Tailândia

Mais apresentações?

Ao fim da lista de shows, no site oficial, está escrito "more to come" ("mais, em breve", em tradução livre). Isso indica que deve haver novas datas além das já divulgadas.