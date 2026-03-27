Ingressos de R$ 1 mil: BTS deve divulgar detalhes no Brasil nesta sexta

BTS: banda voltou à ativa neste ano após hiato (NBC / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 07h43.
Última atualização em 27 de março de 2026 às 07h47.
Para os fãs do BTS, uma boa notícia: as informações sobre os ingressos para o show no Brasil devem ser divulgadas nesta sexta-feira, 27, segundo fontes ouvidas pela EXAME.
A venda será realizada pela Ticketmaster, com preços que devem ultrapassar R$ 1 mil, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A expectativa é de alta demanda, com filas que podem superar 200 mil pessoas, disseram as fontes.
Os ingressos devem começar a ser vendidos na segunda semana de abril.
No Brasil, estão previstos três shows da turnê BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.
A etapa sul-americana da turnê inclui ainda apresentações em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.
A turnê começa no dia 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul. O grupo também passa por cidades como Tóquio, Las Vegas, Londres, Paris e Madri antes de chegar à América do Sul em outubro.
Após os shows no Brasil, o BTS segue para apresentações na Ásia, incluindo Taiwan e Tailândia.
No site oficial, a agenda indica “more to come”, sinalizando a possibilidade de novas datas serem adicionadas.
A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.
Confira abaixo todas as datas:
|Cidade
|País
|Data
|Goyang
|Coreia do Sul
|9 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|11 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|12 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|17 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|18 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|25 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|26 de abril de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|2 de maio de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|3 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|7 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|9 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|10 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|16 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|17 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|23 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|24 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|27 de maio de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|12 de junho de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|13 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|26 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|27 de junho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|1º de julho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|2 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|6 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|7 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|11 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|12 de julho de 2026
|Paris
|França
|17 de julho de 2026
|Paris
|França
|18 de julho de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|1º de agosto de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|2 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|5 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|6 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|10 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|11 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|15 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|16 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|22 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|23 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|27 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|28 de agosto de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|1º de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|2 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|5 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|6 de setembro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|2 de outubro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|3 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|9 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|10 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|16 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|17 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|23 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|24 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|28 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|30 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|31 de outubro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|19 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|21 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|22 de novembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia
|3 de dezembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia
Ao fim da lista de shows, no site oficial, está escrito "more to come" ("mais, em breve", em tradução livre). Isso indica que deve haver novas datas além das já divulgadas.
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