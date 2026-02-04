Pop

My Chemical Romance no Brasil: o que esperar dos shows da banda em SP

Turnê celebra 20 anos de 'The Black Parade' e marca retorno da banda após 18 anos

My Chemical Romance: banda vai se apresentar no Brasil neste mês (Kevin Mazur / Colaborador/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06h00.

Após quase duas décadas longe do país, o My Chemical Romance volta ao Brasil para dois shows em São Paulo, marcados para os dias 5 e 6 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque. As apresentações fazem parte da turnê de 20 anos do álbum "The Black Parade", lançado em 2006 e considerado um dos discos mais emblemáticos do rock dos anos 2000.

Inicialmente, apenas uma data havia sido anunciada, mas a alta procura levou à abertura de um segundo show. A banda terá como atração de abertura o grupo sueco The Hives, e os ingressos são comercializados pela Eventim.

Turnê celebra os 20 anos de 'The Black Parade'

A atual turnê do My Chemical Romance é dedicada à celebração dos 20 anos de "The Black Parade", álbum que consolidou a banda como um fenômeno global. No repertório, o disco costuma ser executado na ordem original, com direito a cenografia elaborada, personagens e narrativa visual que remetem ao universo conceitual da obra.

Além das músicas do álbum — como "Welcome to the Black Parade", "Famous Last Words", "Teenagers" e "Cancer" — o show também inclui faixas de outros trabalhos da banda, sobretudo "Three Cheers for Sweet Revenge" e "Danger Days", conforme destacado pelo Rolling Stone.

O que esperar do show do My Chemical Romance em São Paulo

Os shows no Brasil seguem o formato apresentado na América do Norte e em outros países da América do Sul. A primeira parte é totalmente dedicada a "The Black Parade", enquanto a segunda traz um setlist variável, com clássicos escolhidos a cada apresentação.

Entre os pontos destacados por críticos internacionais estão:

  • Forte apelo emocional do público durante Welcome to the Black Parade
  • Performance vocal intensa de Gerard Way
  • Uso de elementos teatrais e narrativos ao longo do espetáculo
  • Alternância de músicas mais pesadas e momentos melancólicos

Possível setlist da banda no Brasil

Embora o repertório possa variar, fãs e veículos especializados apontam um setlist provável dividido em duas partes:

  • The End.
  • Dead!
  • This Is How I Disappear
  • The Sharpest Lives
  • Welcome to the Black Parade
  • I Don’t Love You
  • House of Wolves
  • Cancer
  • Mama
  • Sleep
  • Teenagers
  • Disenchanted
  • Famous Last Words
  • The End. (Reprise)
  • Blood (exibida em vídeo/gravação)

Clássicos e variações no setlist

  • I’m Not Okay (I Promise)
  • Helena
  • Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
  • The Ghost of You
  • Thank You for the Venom
  • It’s Not a Fashion Statement, It’s a Fucking Deathwish
  • Give ’Em Hell, Kid
  • Planetary (GO!)
  • Summertime
  • SING
  • Boy Division
  • Bury Me in Black
  • Heaven Help Us
  • Our Lady of Sorrows
  • Vampires Will Never Hurt You
  • You Know What They Do to Guys Like Us in Prison
  • Hang ’Em High
  • Headfirst for Halos
  • Skylines and Turnstiles
  • The Foundations of Decay
  • My Way Home Is Through You
  • To the End
  • DESTROYA

O encerramento costuma alternar entre “Helena” e “I’m Not Okay (I Promise)”.

