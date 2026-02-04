My Chemical Romance no Brasil: o que esperar dos shows da banda em SP

Após quase duas décadas longe do país, o My Chemical Romance volta ao Brasil para dois shows em São Paulo, marcados para os dias 5 e 6 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque. As apresentações fazem parte da turnê de 20 anos do álbum "The Black Parade", lançado em 2006 e considerado um dos discos mais emblemáticos do rock dos anos 2000.

Inicialmente, apenas uma data havia sido anunciada, mas a alta procura levou à abertura de um segundo show. A banda terá como atração de abertura o grupo sueco The Hives, e os ingressos são comercializados pela Eventim.

Turnê celebra os 20 anos de 'The Black Parade'

A atual turnê do My Chemical Romance é dedicada à celebração dos 20 anos de "The Black Parade", álbum que consolidou a banda como um fenômeno global. No repertório, o disco costuma ser executado na ordem original, com direito a cenografia elaborada, personagens e narrativa visual que remetem ao universo conceitual da obra.

Além das músicas do álbum — como "Welcome to the Black Parade", "Famous Last Words", "Teenagers" e "Cancer" — o show também inclui faixas de outros trabalhos da banda, sobretudo "Three Cheers for Sweet Revenge" e "Danger Days", conforme destacado pelo Rolling Stone.

O que esperar do show do My Chemical Romance em São Paulo

Os shows no Brasil seguem o formato apresentado na América do Norte e em outros países da América do Sul. A primeira parte é totalmente dedicada a "The Black Parade", enquanto a segunda traz um setlist variável, com clássicos escolhidos a cada apresentação.

Entre os pontos destacados por críticos internacionais estão:

Forte apelo emocional do público durante Welcome to the Black Parade

Performance vocal intensa de Gerard Way

Uso de elementos teatrais e narrativos ao longo do espetáculo

Alternância de músicas mais pesadas e momentos melancólicos

Possível setlist da banda no Brasil

Embora o repertório possa variar, fãs e veículos especializados apontam um setlist provável dividido em duas partes:

The End.

Dead!

This Is How I Disappear

The Sharpest Lives

Welcome to the Black Parade

I Don’t Love You

House of Wolves

Cancer

Mama

Sleep

Teenagers

Disenchanted

Famous Last Words

The End. (Reprise)

Blood (exibida em vídeo/gravação)

Clássicos e variações no setlist

I’m Not Okay (I Promise)

Helena

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

The Ghost of You

Thank You for the Venom

It’s Not a Fashion Statement, It’s a Fucking Deathwish

Give ’Em Hell, Kid

Planetary (GO!)

Summertime

SING

Boy Division

Bury Me in Black

Heaven Help Us

Our Lady of Sorrows

Vampires Will Never Hurt You

You Know What They Do to Guys Like Us in Prison

Hang ’Em High

Headfirst for Halos

Skylines and Turnstiles

The Foundations of Decay

My Way Home Is Through You

To the End

DESTROYA

O encerramento costuma alternar entre “Helena” e “I’m Not Okay (I Promise)”.