My Chemical Romance no Brasil: o que esperar dos shows da banda em SP

My Chemical Romance: banda vai se apresentar no Brasil neste mês (Kevin Mazur / Colaborador/Getty Images)
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06h00.
Após quase duas décadas longe do país, o My Chemical Romance volta ao Brasil para dois shows em São Paulo, marcados para os dias 5 e 6 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque. As apresentações fazem parte da turnê de 20 anos do álbum "The Black Parade", lançado em 2006 e considerado um dos discos mais emblemáticos do rock dos anos 2000.
Inicialmente, apenas uma data havia sido anunciada, mas a alta procura levou à abertura de um segundo show. A banda terá como atração de abertura o grupo sueco The Hives, e os ingressos são comercializados pela Eventim.
A atual turnê do My Chemical Romance é dedicada à celebração dos 20 anos de "The Black Parade", álbum que consolidou a banda como um fenômeno global. No repertório, o disco costuma ser executado na ordem original, com direito a cenografia elaborada, personagens e narrativa visual que remetem ao universo conceitual da obra.
Além das músicas do álbum — como "Welcome to the Black Parade", "Famous Last Words", "Teenagers" e "Cancer" — o show também inclui faixas de outros trabalhos da banda, sobretudo "Three Cheers for Sweet Revenge" e "Danger Days", conforme destacado pelo Rolling Stone.
Os shows no Brasil seguem o formato apresentado na América do Norte e em outros países da América do Sul. A primeira parte é totalmente dedicada a "The Black Parade", enquanto a segunda traz um setlist variável, com clássicos escolhidos a cada apresentação.
Clássicos e variações no setlist
O encerramento costuma alternar entre “Helena” e “I’m Not Okay (I Promise)”.