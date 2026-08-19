Ata do Fed, leilão de títulos dos EUA e fluxo cambial no Brasil: o que move os mercados

Os mercados entram na quarta-feira, 19, com os investidores de olho em uma agenda econômica que reúne dados de inflação na Europa, estoques de petróleo nos Estados Unidos, fluxo cambial no Brasil e, principalmente, a ata da última decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

Depois de o Ibovespa fechar a terça-feira em queda pela 11ª sessão consecutiva, em meio à pressão externa e às preocupações domésticas, os indicadores do dia podem ajudar a definir o humor dos negócios.

O que acompanhar

No Brasil, o destaque da agenda é o fluxo cambial semanal do Banco Central, às 14h30, com dados até 14 de agosto.

Na semana anterior, o saldo havia sido positivo em US$ 652 milhões. O dado ganha importância diante da saída de recursos estrangeiros da Bolsa brasileira, que já soma R$ 15,63 bilhões em agosto até o dia 13, segundo levantamento da Elos Ayta. O resultado representa a maior saída mensal da série histórica acompanhada pela consultoria desde janeiro de 2022.

Também às 9h, o IBGE divulga os primeiros resultados da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, referentes a junho. O indicador pode trazer informações sobre a atividade do setor de carnes, mas o principal foco dos mercados deve permanecer nos dados internacionais e no comportamento dos juros.

No Reino Unido, às 3h, sai o índice de preços ao consumidor (CPI) de julho. Em junho, a inflação havia avançado 0,1% na comparação mensal e 2,6% em 12 meses.

Na zona do euro, o Eurostat divulga, às 6h, os dados de inflação de julho. Em junho, o CPI havia registrado queda de 0,1% na comparação mensal e alta de 2,8% em 12 meses. Os números serão acompanhados pelos investidores em busca de sinais sobre a trajetória da política monetária europeia.

Pouco depois, às 4h10, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, discursa em um evento. A fala pode ser observada pelo mercado em busca de indicações sobre a avaliação da autoridade monetária para a inflação e os próximos passos dos juros na região.

Nos Estados Unidos, o mercado acompanha às 11h30 os estoques de petróleo bruto divulgados pelo Departamento de Energia (DoE), referentes à semana encerrada em 31 de julho. O dado ganha relevância em um momento em que o petróleo continua acima de US$ 90 o barril do Brent, impulsionado pela tensão entre Estados Unidos e Irã.

O movimento tem efeitos distintos sobre a Bolsa brasileira. De um lado, preços mais elevados do petróleo favorecem empresas produtoras, como a Petrobras. De outro, a alta da commodity aumenta as preocupações com a inflação e pode pressionar os juros de longo prazo, reduzindo o apetite por ativos de risco.

Às 14h, os Estados Unidos realizam um leilão de títulos do Tesouro de 20 anos. Uma hora depois, às 15h, o Federal Reserve divulga a ata da reunião de julho, quando manteve os juros americanos.

O documento será analisado em busca de pistas sobre a avaliação dos dirigentes do Fed para inflação, atividade e mercado de trabalho e, principalmente, sobre os próximos passos da política monetária americana.

Ibovespa tenta interromper sequência negativa

O cenário externo chega em um momento delicado para a Bolsa brasileira. O Ibovespa fechou a sessão de terça-feira em queda de 0,27%, aos 166.334 pontos, marcando a 11ª baixa consecutiva.

O ambiente também tem sido marcado pela saída de investidores estrangeiros da Bolsa. O saldo negativo de R$ 15,63 bilhões em agosto até o dia 13 supera o recorde anterior da série da Elos Ayta, de R$ 13,28 bilhões em maio deste ano.

O movimento ajuda a explicar a cautela no mercado de câmbio. O dólar encerrou a terça-feira em alta de 0,40%, a R$ 5,22.

Além da agenda econômica, o calendário político e institucional também traz eventos a serem acompanhados. Os ministros Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques assumem, às 18h, respectivamente, a presidência e a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No Supremo Tribunal Federal (STF), está previsto o julgamento sobre a validade do dispositivo do Marco Civil da Internet que determina que dados de registro de conexão, como o endereço IP, só podem ser disponibilizados mediante ordem judicial.