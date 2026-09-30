‘Protocolo de Extermínio’: conheça o filme da A24 com o brasileiro Alex Poatan

O lutador brasileiro Alex “Poatan” Pereira vai trocar o octógono pelas telas de cinema em "Protocolo de Extermínio", novo filme de ação, terror e suspense da A24. Na produção, ele interpreta um dos vilões da história e faz sua estreia no cinema.

Dirigido por Adam Wingard, de Godzilla vs. Kong (2021) e Godzilla x Kong: O Novo Império" (2024), o longa chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 1º.

A prévia apresenta a protagonista Celeste, interpretada por Adria Arjona, enfrentando uma noite de violência e tensão ao lado da filha. Entre os inimigos que cruzam seu caminho está o personagem vivido por Poatan.

A trama acompanha Celeste, uma ex-soldada e mãe de uma menina, que precisa proteger a filha depois que o estacionamento de trailers onde vive é atacado. Cercada por inimigos aparentemente implacáveis, ela recorre ao treinamento militar para tentar sobreviver.

O que Celeste não sabe é que os responsáveis pela carnificina são soldados geneticamente modificados que saíram do controle e agora deixam um rastro de mortes por onde passam. A história combina ação, terror e suspense em uma produção inspirada pelo cinema de gênero das décadas de 1980 e 1990.

Qual é o papel de Alex Poatan?

Alex Pereira interpreta The Butcher, ou “O Açougueiro”, um dos antagonistas de "Protocolo de Extermínio". O personagem é um dos soldados aprimorados que passam a ameaçar Celeste e sua filha.

No trailer, Poatan aparece em meio aos confrontos com a protagonista. O lutador surge caracterizado como o personagem e participa das sequências de ação do filme, marcando sua estreia como ator no cinema.

Aos 38 anos, Poatan faz sua primeira participação em um longa-metragem justamente sob o comando de Adam Wingard, diretor conhecido por produções como You’re Next (2011), The Guest (2014), Godzilla vs. Kong (2021) e Godzilla x Kong: O Novo Império (2024).

O que esperar do filme?

Wingard afirmou em entrevista à Variety que "Protocolo de Extermínio" representa uma retomada do tipo de produção que marcou o início de sua carreira. O diretor ficou conhecido por filmes independentes como "You’re Next", de 2011, e "The Guest", de 2014.

Segundo o cineasta, os três filmes formam uma espécie de trilogia solta. "Protocolo de Extermínio" combina características dos trabalhos anteriores: enquanto You’re Next é essencialmente um filme de cerco que acontece durante uma noite, "The Guest" dialoga mais diretamente com filmes de ação e terror como O Exterminador do Futuro e produções slasher.

A produção também explora temas como trauma relacionado à experiência militar, militarismo, programas secretos e o complexo militar-industrial. A história acompanha uma protagonista que precisa recorrer à experiência adquirida durante o serviço militar para enfrentar uma ameaça criada a partir de um programa de aprimoramento de soldados.

Além de dirigir, Wingard assina o roteiro ao lado de Simon Barrett, parceiro de longa data do cineasta e também roteirista de "The Guest".

O diretor também destaca a liberdade criativa que recebeu da A24 para realizar o filme. A produção aposta em cenas de violência e ação para construir a atmosfera de terror e suspense da história.

Quem está no elenco?

Além de Adria Arjona e Alex Pereira, o elenco de "Protocolo de Extermínio" conta com Dan Stevens, Rebecca Hall, Drew Starkey, Eric Wareheim, Reginald VelJohnson e Michael Biehn.

Dan Stevens, que trabalhou com Wingard em The Guest, integra novamente o elenco do diretor. Rebecca Hall também participa da produção, enquanto Drew Starkey é conhecido pela série Outer Banks. Reginald VelJohnson, por sua vez, ficou conhecido por filmes como Duro de Matar.

Michael Biehn, que também está no longa, tem uma relação direta com o universo de ficção científica e ação por interpretar Kyle Reese em O Exterminador do Futuro.

Quando "Protocolo de Extermínio" estreia no Brasil?

"Protocolo de Extermínio" estreia nesta quinta-feira, 1º, no Brasil, exclusivamente nos cinemas. O filme é distribuído pela Diamond Films.

Confira o trailer