Retorno do BTS reúne menos fãs que o esperado após hiato de 4 anos

O show de retorno do BTS, realizado em Seul após quase quatro anos de pausa, atraiu um público menor do que o esperado pelas autoridades locais. O concerto aconteceu na Praça Gwanghwamun e reuniu cerca de 104 mil fãs, abaixo da estimativa inicial de aproximadamente 260 mil pessoas.

O evento marcou a volta do grupo aos palcos após o período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante a apresentação, o BTS performou 12 músicas, incluindo faixas inéditas do álbum "Arirang" e sucessos como “Butter” e “Dynamite”.

A apresentação também foi transmitida ao vivo pela Netflix, como parte da estratégia da plataforma de ampliar sua atuação em eventos ao vivo. Apesar do público presencial abaixo do esperado, o show teve forte desempenho digital, liderando rankings diários em países como a Coreia do Sul.

A retomada das atividades ocorre em meio à preparação para uma nova turnê global, considerada a maior da carreira do grupo, com 82 shows já esgotados.

O novo álbum também registrou desempenho expressivo, alcançando o topo das plataformas de streaming e somando cerca de 4 milhões de cópias vendidas no primeiro dia.

Ações da Hybe caem após show do BTS abaixo do esperado

O desempenho do evento teve impacto direto no mercado financeiro. As ações da Hybe, empresa responsável pelo grupo, chegaram a cair até 15% após o show.

De acordo com a Bloomberg, a queda representa a maior desvalorização intradiária da companhia desde 2022 e reflete a expectativa do mercado em relação ao retorno do BTS.

O grupo segue como principal fonte de receita da Hybe, mesmo após a expansão internacional da empresa. Durante o hiato, o crescimento da companhia desacelerou, aumentando a pressão sobre o sucesso da nova fase do grupo.

Apesar do impacto inicial, o novo álbum teve boa recepção e alcançou posições de destaque nas plataformas de streaming.