Jordy, Benedita, Portinho e Pedro Paulo: quem lidera a pesquisa para senador no Rio

A corrida pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado aparece fragmentada a quatro dias do primeiro turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30.

No cenário consolidado, Carlos Jordy (PL) tem 18% das intenções de voto, em empate técnico com Benedita da Silva (PT), que marca 15%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais.

Logo na sequência e também empatado com os líderes, Carlos Portinho (PL) registra 14%. Pedro Paulo (PSD) tem 12%, fechando um bloco de alta competitividade pelas cadeiras.

Entre os demais nomes, Marcelo Crivella (Republicanos) tem 10% e Monica Benicio (PSol) anota 8%. Waguinho (Republicanos) e Helio Secco (Missão) têm 3% cada um. Marcos Dias (Podemos) e Ó Clemente (Democrata) aparecem com 1% cada.

Os candidatos comandante Ribeiro Afonso (Democrata), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugenio (PCO), Michelly Xavier (UP), Paula Falcão (PSTU) e Vinicius Benevides (UP) não pontuaram.

Os votos brancos e nulos representam 7% do eleitorado fluminense. Outros 8% não souberam ou não quiseram responder.

Primeiro e o segundo voto

Como o eleitorado tem direito a duas escolhas para o Senado, a pesquisa detalha a fragmentação das preferências.

Ao isolar o primeiro voto, Benedita da Silva lidera com 20%, seguida por Jordy, que registra 19%. Neste recorte, Portinho e Pedro Paulo empatam numericamente com 12% da preferência principal.

No cenário de segundo voto, a dinâmica do eleitorado fluminense sofre alterações expressivas. Carlos Jordy alcança 18% como segunda opção, e vê seu colega de sigla, Carlos Portinho, saltar para 17%. Enquanto isso, o desempenho de Benedita recua para 9% na segunda escolha, evidenciando uma base eleitoral concentrada no primeiro voto.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela RealTime Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-08712/2026.