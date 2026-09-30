Wagner Moura e Kristen Stewart voltam a atuar juntos em novo filme de Olivier Assayas

RESUMO ＋ Wagner Moura e Kristen Stewart vão trabalhar juntos novamente em “Spiritual World”, novo filme do diretor francês Olivier Assayas, com filmagens previstas para fevereiro na França e na Alemanha. Segundo a Variety, Stewart interpretará uma jovem médium atormentada por premonições misteriosas.

Depois de “Flesh of the Gods”, previsto para 2027, Wagner Moura e Kristen Stewart vão trabalhar juntos novamente no cinema. Os dois estão no elenco de “Spiritual World” (“Mundo Espiritual”, em tradução livre), novo filme do diretor francês Olivier Assayas.

Segundo a Variety, o longa terá uma atmosfera semelhante à de “Personal Shopper”, filme de 2016 dirigido por Assayas e estrelado por Stewart, mas com uma abordagem mais sensual. Na nova produção, a atriz interpretará uma jovem médium atormentada por premonições misteriosas.

As filmagens estão previstas para começar em fevereiro, na França e na Alemanha. O elenco também terá Barbara Sukowa, Vicky Krieps, Riley Keough e Niels Schneider.

“Spiritual World” será produzido por Olivier Delbosc, que volta a trabalhar com Assayas após “O Mago do Kremlin”, thriller político estrelado por Jude Law, Paul Dano e Alicia Vikander. A produção também terá financiamento da Arte France, rede de televisão franco-alemã.

Wagner Moura, indicado ao Oscar 2026 por “O Agente Secreto”, atualmente filma um prelúdio da franquia “Ocean’s”, dirigido por Bradley Cooper, ao lado de Vicky Krieps. Riley Keough, por sua vez, participou recentemente de “Out of This World”, de Albert Serra.

Kristen Stewart estreou na direção no ano passado com “The Chronology of Water”, que competiu no Festival de Cannes. Neste ano, a atriz voltou ao festival com “Full Phil”, comédia burlesca ambientada em Paris e estrelada também por Woody Harrelson.