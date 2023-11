Britney Spears: conheça os principais segredos da cantora revelados em "A Mulher em Mim"

A vida pessoal e a carreira de Britney Spears, de 41 anos, sempre foram marcadas pelo luxo, glamour e diversos escândalos, que agora podem ser conhecidas mais a fundo em sua biografia "The Woman in Me" ("A Mulher em Mim", em tradução livre).

Lançado nesta terça-feira, 24, livro traz os bastidores de uma das maiores estrelas da música pop, além de seus casos amorosos, inspirações musicais, problemas familiares e momentos polêmicos. Todos os aspectos detalhados pela própria Britney.

Nas 280 páginas, a artista esclarece aos fãs uma das fases mais dificeis de sua vida, quando os abusos pelo pai, James P. Spears, começaram e como ela se deu a tutela de muitos anos do progenitor.

A cantora também apresenta seu ponto de vista sobre a difícil convivência com os filhos, Jayden e Sean, frutos do casamento com o rapper Kevin Federline. Além de justificar o fracasso de seus relacionamentos amorosos.

Por outro lado, Britney também conta sobre sua ascensão no mundo da música e como surgiram os principais hits de sua carreira como "Toxic", "Evertime", "Gimme More" e "...Baby One More Time".

Confira as revelações de "A Mulher em Mim", de Britney Spears

Carreira de altos e baixos

A trajetória de Britney Spears no mundo da música começou na infância. Segundo ela, cantar não era apenas o seu maior talento, como também um conforto. “A música interrompia o barulho, fazia eu me sentir confiante e me levava a um lugar puro para eu me expressar exatamente como desejava ser vista e ouvida”, escreveu.

No livro, ela conta que a música começou a se tornar uma profissão depois de ter sido aprovada, aos 11 anos, nos testes para o programa de TV “O Clube do Mickey”, onde viria a conhecer o cantor Justin Timberlake.

Ela chamou a atenção após interpretar “I have nothing”, de Whitney Houston, para o executivo Clive Calder. Depois disso, foi contratada, aos 15 anos, pela Jive Records, uma das gravadoras mais cheias de hype dos anos 1990. Mas em 1998, aos 16 anos ela ganhou notoriedade mundial com a canção “...Baby one more time”.

Além da sobrecarga de trabalho ainda jovem, a cantora lamenta pelas privações que sofreu e os problemas que passou a ter não apenas com os pais e a irmã, aos quais ela atribuiu responsabilidades por situações dolorosas que viveu.

Tutela do pai

Em 2006, a mídia intensificou sua atenção aos comportamentos de Britney Spears. Tanto que, dois anos mais tarde, ela passou várias hospitalizações e foi colocada sob tutela do pai e perdeu a guarda de seus dois filhos.

Em "A Mulher em Mim", ela reconheceu sua responsabilidade sobre as ações que levaram à decisão judicial. No entanto, a cantora afirmou que a condição a deixou vulnerável aos abusos do pai, que controlava seus negócios profissionais, financeiros e até pessoais.

“Eu era jovem e cometi muitos erros. Mas digo isto: não fui manipuladora. Fui simplesmente idiota”, escreveu. “Era verdade que eu estava farreando muito. Fisicamente, meu corpo não aguentava mais. Era hora de sossegar. Mas eu parti de um extremo a outro: numa hora estava farreando e, na outra, tinha virado uma monja.”

Na biografia, Britney conta também que durante a curatela, recebia uma mesada de cerca de US$ 2 mil por semana.

“Se quisesse comprar um tênis que meus curadores achavam que eu não precisava, não poderia comprar. E isso acontecia mesmo eu tendo feito 248 shows, com mais de 900 mil ingressos, em Vegas. Cada show rendia centenas de milhares de dólares.”

Segundo a cantora, seu pai controlava seu cartão de crédito, seu contato com bebidas alcoólicas e seus relacionamentos. Além disso, ele também insistia que a filha se mantivesse sempre magra. “Repetidamente, ele me dizia que eu estava gorda e que tinha que fazer algo a respeito.”

Mulheres inspiradoras

A cantora também criticou que o tratamento recebido por sua família está associado ao fato de ela ser uma mulher, pois segundo Britney, a história teria sido diferente caso se tratasse de um homem.

“Pense em quantos artistas homens apostaram todo seu dinheiro e perderam, quantos tiveram problemas com drogas ou de saúde mental, ninguém tentou tirar deles o poder de decisão sobre seu corpo e suas finanças".

Diante dessa comparação, Britney listou uma série de mulheres que, para ela, foram sua inspiração para seguir em frente. Entre elas, a bisavó Lexie (sua melhor amiga), as cantoras Mariah Carey e Madonna, que a ajudou após o fim de namoro com Justin Timberlake. “A extrema autoconfiança de Madonna me ajudou muito a enxergar minha situação sob uma nova perspectiva”.

Namoro com Justin Timberlake

Em uma parte reservada ao cantor Justin Timberlake, Britney afirmou que ele a traiu várias vezes. Mas, admitiu também que o traiu uma vez apenas, com o dançarino Wade Robson, conhecido por ter acusado o rei do pop Michael Jackson por abusos sexuais na adolescência.

Humilhada, ela decidiu se vingar de Timberlake com a canção “Cry me a river”, na qual ela o acusa de tê-la deixado como se fosse a vítima das infidelidades.

Já Kevin Federline atraiu a cantora por sua fama de bad boy: “Mesmo assim, eu não sabia, quando nos conhecemos, que ele tinha um filho, nem que sua ex-namorada estava grávida de oito meses de seu segundo filho.”

No entanto, a artista revelou antes da publicação de "A Mulher em Mim" que havia ficado grávida de um filho com Timberlake durante o namoro e que ele a forçou a um aborto. No livro, ela escreveu sobre os problemas enfrentados durante o relacionamento e os impactos em sua saúde mental.

“Foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", disse.

Ressentimentos com a mãe e a irmã

Sobre sua mãe, Lynne, Britney contou que foi a responsável por sua precoce introdução ao consumo de álcool. Mas, a maior demonstração de crueldade por parte da genitora foi sua indiferença aos problemas psicológicos da filha durante o início da curatela.

Em relação à irmã, Jamie Lynn, Britney afirma ter se afastado dela por se aproveitar de sua fragilidade.

“Enquanto eu lutava contra a curatela e recebia muita atenção da imprensa, ela estava escrevendo um livro tirando vantagem sobre a situação. Criou histórias obscenas; muitas delas me machucaram.”

Ela alega ser carente de atenção desde a infância e, por isso, fazia tudo o que pediam e esperavam dela, mas pagou um preço alto mais tarde. “Não dava tempo de ser uma criança comum ou de realmente fazer amigos porque eu tinha que trabalhar quase todos os dias”.

Onde comprar o livro de Britney Spears?

"A Mulher em Mim" chega às livrarias e nos principais e-commerces do Brasil nesta terça-feira, 24. O livro pode ser encontrado na Amazon, onde se tornou o item mais vendido da plataforma recentemente, logo na pré-venda.