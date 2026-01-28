Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Bridgerton': relembre o que aconteceu na 3ª temporada da série da Netflix

Romance de Polin, revelação de Lady Whistledown e pistas que apontam os próximos rumos da série da Netflix

'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (Liam Daniel/Divulgação)

'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (Liam Daniel/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20h48.

A quarta temporada de "Bridgerton" chega ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira, 29. Os novos episódios dão continuidade aos dramas da alta sociedade de Londres. Antes do lançamento, vale relembrar os acontecimentos centrais da terceira temporada da série.

O foco da narrativa anterior concentrou no romance entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton. A temporada encerrou uma história construída desde o início da produção. O casal oficializou a união após superar crises ligadas a segredos e amizades antigas.

Romance de Penelope e Colin marca a 3ª temporada

Penelope decide buscar um marido como forma de alcançar autonomia financeira e social. A escolha ocorre após mudanças na relação com Colin, amigo de longa data.

Ao perceber o distanciamento, Colin se oferece para ajudá-la a ganhar confiança nos eventos sociais. O acordo inicial, voltado à adaptação de Penelope à temporada, evolui gradualmente para sentimentos recíprocos.

A relação se consolida com um pedido de casamento. Conhecido pelos fãs como Polin, o casal oficializa a união ao final da temporada, encerrando um dos arcos mais longos da série.

Revelação de Lady Whistledown muda a dinâmica da série

A identidade de Lady Whistledown se torna o principal eixo de conflito do terceiro ano. Eloise é a primeira a descobrir o segredo, o que provoca o rompimento da amizade com Penelope.

Colin toma conhecimento da verdade mais adiante. A revelação gera uma crise no relacionamento do casal, resolvida apenas nos episódios finais da temporada.

No desfecho, Penelope assume publicamente a autoria da coluna diante da Rainha Charlotte. A monarca concede o perdão e permite que ela continue escrevendo.

Como termina o arco de Penelope e Colin

A temporada se encerra com um salto temporal. Penelope e Colin aparecem casados e com um filho. O nascimento garante o herdeiro da família Featherington.

Com esse desfecho, a narrativa conclui o ciclo do casal. A série, então, abre espaço para novos protagonistas.

Benedict e Francesca apontam os próximos caminhos

Benedict Bridgerton termina a temporada em busca de novos rumos pessoais. A menção a um baile de máscaras sinaliza o início de sua próxima história. O evento marca o ponto de partida do relacionamento com Sophie Baek.

Francesca Bridgerton também ganha destaque. Ela se casa com John Stirling e se muda para a Escócia. No final, conhece Michaela Stirling, prima do marido. A introdução indica novas dinâmicas afetivas nos próximos episódios.

Eloise Bridgerton decide viajar ao fim da temporada. A escolha reforça seu desejo de ampliar horizontes fora das convenções de Londres.

Confira o trailer da 4ª temporada

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesNetflix

Mais de Pop

Quem lidera a corrida pelo prêmio do BBB 26? Enquete mostra o favorito

'Bridgerton': relembre o que aconteceu na 2ª temporada da série da Netflix

BBB 26: Matheus confirma 'incidente' que ocorreu no Quarto Branco

Que horas estreia o 4º episódio da 2ª temporada de 'The Pitt' na HBO Max?

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Tesla vai investir US$ 2 bi na xAI, de Elon Musk, para competir com a OpenAI

Mercados

Lucro da Microsoft cresce, mas aporte bilionário em IA machuca ação

Pop

Quem lidera a corrida pelo prêmio do BBB 26? Enquete mostra o favorito

Economia

Selic: juro real do Brasil cai para 9,23%, mas é o 2º maior do mundo