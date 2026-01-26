O que Bridgerton pode ensinar às mulheres que querem empreender de verdade

Penelope
Redatora
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10h19.
Quem acompanha o universo de Bridgerton já entendeu que, por trás dos figurinos exuberantes e dos romances proibidos, a série entrega muito mais do que drama.
Ambientada na Regência britânica e baseada nos livros de Julia Quinn, a produção conquistou uma audiência global, e se tornou, inesperadamente, uma fonte de inspiração para quem quer empreender, especialmente mulheres.
Isso porque, mesmo ambientada no século XIX, Bridgerton ecoa temas urgentes do século XXI, como protagonismo feminino, independência financeira e o poder de construir caminhos próprios, mesmo diante de estruturas sociais conservadoras. As informações foram retiradas do BEC CIC (Barking Enterprise Centre).
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
As mulheres da série, como Penelope Featherington, Eloise Bridgerton e Madame Delacroix, são personagens que desafiam abertamente os papéis impostos pela sociedade.
E não é diferente no mundo dos negócios, onde fundadoras e líderes contemporâneas continuam rompendo barreiras para fazer valer sua visão — seja lançando uma startup tech, uma marca de moda ou um negócio de impacto social.
Madame Delacroix, por exemplo, construiu uma reputação sólida como costureira. Seu sucesso está diretamente ligado à criatividade e à capacidade de se adaptar ao contexto e à clientela. Assim como muitas empreendedoras de hoje, ela domina a arte de identificar oportunidades, inovar e transformar o que tem nas mãos em algo valioso.
Hoje, essa mesma lógica move mulheres que criam soluções de bem-estar, constroem negócios sustentáveis e lançam produtos digitais a partir de ideias simples, mas com grande apelo de mercado.
Outro ponto comum entre a série e a realidade do empreendedorismo é o valor da rede de apoio. Em Bridgerton, alianças e parcerias entre as personagens femininas são decisivas para o sucesso de cada uma, seja emocional, social ou financeiro. No universo real dos negócios, o networking e a mentoria também são fundamentais.
Programas como o Amplify, do Barking Enterprise Centre, já mostram esse impacto: 75% das empreendedoras participantes da primeira turma atuam em setores como alimentação, saúde e serviços.
As mulheres da série enfrentam julgamentos, limitações e expectativas constantes. Ainda assim, persistem.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Esse tipo de força — emocional, estratégica e prática — é a mesma que se exige de quem decide empreender no Brasil e no mundo. Seja ao buscar investimento, equilibrar múltiplas responsabilidades ou disputar espaço em mercados ainda dominados por homens.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!