O que Bridgerton pode ensinar às mulheres que querem empreender de verdade

Quem acompanha o universo de Bridgerton já entendeu que, por trás dos figurinos exuberantes e dos romances proibidos, a série entrega muito mais do que drama.

Ambientada na Regência britânica e baseada nos livros de Julia Quinn, a produção conquistou uma audiência global, e se tornou, inesperadamente, uma fonte de inspiração para quem quer empreender, especialmente mulheres.

Isso porque, mesmo ambientada no século XIX, Bridgerton ecoa temas urgentes do século XXI, como protagonismo feminino, independência financeira e o poder de construir caminhos próprios, mesmo diante de estruturas sociais conservadoras. As informações foram retiradas do BEC CIC (Barking Enterprise Centre).

Desafiar o que é esperado

As mulheres da série, como Penelope Featherington, Eloise Bridgerton e Madame Delacroix, são personagens que desafiam abertamente os papéis impostos pela sociedade.

E não é diferente no mundo dos negócios, onde fundadoras e líderes contemporâneas continuam rompendo barreiras para fazer valer sua visão — seja lançando uma startup tech, uma marca de moda ou um negócio de impacto social.

Criatividade como diferencial competitivo

Madame Delacroix, por exemplo, construiu uma reputação sólida como costureira. Seu sucesso está diretamente ligado à criatividade e à capacidade de se adaptar ao contexto e à clientela. Assim como muitas empreendedoras de hoje, ela domina a arte de identificar oportunidades, inovar e transformar o que tem nas mãos em algo valioso.

Hoje, essa mesma lógica move mulheres que criam soluções de bem-estar, constroem negócios sustentáveis e lançam produtos digitais a partir de ideias simples, mas com grande apelo de mercado.

Ninguém cresce sozinha

Outro ponto comum entre a série e a realidade do empreendedorismo é o valor da rede de apoio. Em Bridgerton, alianças e parcerias entre as personagens femininas são decisivas para o sucesso de cada uma, seja emocional, social ou financeiro. No universo real dos negócios, o networking e a mentoria também são fundamentais.

Programas como o Amplify, do Barking Enterprise Centre, já mostram esse impacto: 75% das empreendedoras participantes da primeira turma atuam em setores como alimentação, saúde e serviços.

Resiliência é um ativo de negócio

As mulheres da série enfrentam julgamentos, limitações e expectativas constantes. Ainda assim, persistem.

Esse tipo de força — emocional, estratégica e prática — é a mesma que se exige de quem decide empreender no Brasil e no mundo. Seja ao buscar investimento, equilibrar múltiplas responsabilidades ou disputar espaço em mercados ainda dominados por homens.

