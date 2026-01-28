Bridgerton: o que esperar da 4ª temporada na Netflix

A 4ª temporada de Bridgerton estreia nesta quinta-feira, 29, na Netflix, com os quatro primeiros episódios. A segunda parte chega em 26 de fevereiro. A nova fase adapta o livro An Offer From a Gentleman e coloca Benedict Bridgerton no centro de um romance inspirado em Cinderela.
A protagonista é Sophie Baek (Yerin Ha), uma jovem com passado misterioso que trabalha como empregada em uma casa da aristocracia. Ela conhece Benedict em um baile de máscaras e os dois vivem um encontro que desafia as normas sociais da Londres do século XIX.
Romance, identidade e classe social
Na nova temporada, Benedict será confrontado com as pressões da família Bridgerton para se casar. Enquanto seus irmãos já formaram famílias, ele continua levando uma vida boêmia e livre das expectativas sociais.
O envolvimento com Sophie, que esconde sua condição social, expõe tensões de classe e promete desenvolver uma trama de amor proibido. A mãe de Benedict, Lady Violet, será peça-chave no enredo, assim como o círculo de confiança da família Bridgerton.
A série também introduz a família de Sophie: sua madrasta, Lady Araminta Gun, e as meias-irmãs Rosamund e Posy, que disputarão espaço no mercado de casamentos da alta sociedade.
Lady Whistledown, Queen Charlotte e novos conflitos
Após revelar sua identidade no final da 3ª temporada, Penelope Featherington agora assina sua coluna como Penelope Bridgerton.
A nova temporada mostrará os desdobramentos dessa revelação, inclusive o impacto na relação com Eloise, que viajou para a Escócia com a irmã Francesca.
A rainha Charlotte continua como a grande observadora dos escândalos sociais e poderá intervir no novo romance, caso veja ameaças à ordem da aristocracia.
Mais romance, mais política
Além do enredo principal, a temporada prepara o terreno para novas tramas. O casal Francesca e John Stirling passa a conviver com a prima dele, Michaela, abrindo espaço para a primeira história queer da série. A relação entre Lady Danbury e Marcus Anderson também pode ganhar novos capítulos.
Com oito episódios, a temporada foi filmada em Shepperton Studios, nos arredores de Londres, e traz ambientações inéditas, como a réplica completa do bairro de Mayfair.
Bridgerton já tem 5ª e 6ª temporadas confirmadas. A nova fase promete equilibrar o romance clássico, elementos de conto de fadas e os dilemas sociais que caracterizam a série.