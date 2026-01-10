De ‘The Pitt’ a ‘Bridgerton': as séries de TV mais aguardadas de 2026

O ano de 2026 começou com a expectativa de novas produções e o retorno de séries de TV já conhecidas do público.

Nos próximos meses, plataformas como HBO Max, Netflix, Prime Video, Hulu, Starz, Apple TV+ e Paramount+ devem atualizar seus catálogos com continuações, derivados e revivals.

Segundo levantamento do The Hollywood Reporter, entre os destaques estão as novas temporadas de "Euphoria", "Bridgerton", "House of the Dragon", "The Boys", "Outlander" e "Ted Lasso", além de desdobramentos de universos consolidados, como os de "Yellowstone" e "The Handmaid’s Tale".

Há ainda espaço para comédias e dramas inéditos estrelados por elencos conhecidos e criados por nomes fortes da indústria.

O universo de "Stranger Things" segue em expansão com o spin-off "Stranger Things: Tales From ’85", enquanto séries premiadas como "The Pitt" e "The Studio" retornam com novas temporadas.

Revivals como "Scrubs" e "Malcolm no Meio" e derivados como "The Testaments" e "Lago de Cristal" mostram como 2026 deve ser um ano movimentado para quem acompanha séries.

Séries de TV mais aguardadas de 2026