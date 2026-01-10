De ‘The Pitt’ a ‘Bridgerton': as séries de TV mais aguardadas de 2026

O ano de 2026 começou com a expectativa de novas produções e o retorno de séries de TV já conhecidas do público.
Nos próximos meses, plataformas como HBO Max, Netflix, Prime Video, Hulu, Starz, Apple TV+ e Paramount+ devem atualizar seus catálogos com continuações, derivados e revivals.
Segundo levantamento do The Hollywood Reporter, entre os destaques estão as novas temporadas de "Euphoria", "Bridgerton", "House of the Dragon", "The Boys", "Outlander" e "Ted Lasso", além de desdobramentos de universos consolidados, como os de "Yellowstone" e "The Handmaid’s Tale".
Há ainda espaço para comédias e dramas inéditos estrelados por elencos conhecidos e criados por nomes fortes da indústria.
O universo de "Stranger Things" segue em expansão com o spin-off "Stranger Things: Tales From ’85", enquanto séries premiadas como "The Pitt" e "The Studio" retornam com novas temporadas.
Revivals como "Scrubs" e "Malcolm no Meio" e derivados como "The Testaments" e "Lago de Cristal" mostram como 2026 deve ser um ano movimentado para quem acompanha séries.
Séries de TV mais aguardadas de 2026
- "The Pitt" – 2ª temporada (HBO Max, 8 de janeiro)
Drama médico retorna após o tiroteio da primeira temporada, com salto temporal e foco na recuperação dos personagens.
- "Um Cavaleiro dos Sete Reinos" (HBO, 18 de janeiro)
Prequela de Game of Thrones, ambientada 100 anos antes dos eventos da série original.
- "Bridgerton" – 4ª temporada (Netflix, 29 jan.–26 fev.)
Focada em Benedict Bridgerton e Sophie Baek, adaptando o livro An Offer From a Gentleman.
- "Romance" (FX, fevereiro)
Série de Ryan Murphy sobre o relacionamento de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.
- "A Ascensão e Queda de Reggie Dinkins" (NBC, 23 de fevereiro)
Comédia sobre ex-jogador tentando reconstruir sua imagem com ajuda de um documentarista.
- "Paradise" – 2ª temporada (Hulu/Disney+, 23 de fevereiro)
Drama pós-apocalíptico com protagonista deixando o bunker para buscar a esposa no mundo devastado.
- "Scrubs" – revival (ABC, 25 de fevereiro)
Reunião do elenco principal com novos episódios da comédia médica.
- "Survivor 50: Nas Mãos dos Fãs" (CBS, 25 de fevereiro)
Temporada comemorativa com regras influenciadas por votação do público.
- "Y: Marshals" (CBS/Paramount+, 1º de março)
Derivado de Yellowstone centrado em Kayce Dutton como agente federal.
- "The Madison" (Paramount+, data a definir)
Spin-off de Yellowstone focado em luto e conexões familiares no vale do Madison.
- "Dutton Ranch" (título provisório, Paramount+, data a definir)
Acompanha Beth Dutton e Rip Wheeler após os eventos da série principal.
- "Outlander" – 8ª temporada final (Starz, 6 de março)
Últimos episódios encerram a história de Claire e Jamie.
- "The Comeback" – 3ª temporada final (HBO, março)
Lisa Kudrow retorna como Valerie Cherish na conclusão da série.
- "Galo" (HBO, março)
Comédia com Steve Carell em campus universitário e relação tensa com a filha adulta.
- "The Boys" – 5ª temporada final (Prime Video, 8 de abril)
Encerramento da saga com Billy Butcher e Capitão Pátria.
- "Malcolm no Meio: A Vida Ainda é Injusta" (Hulu, 10 de abril)
Minissérie de retorno da família, com Malcolm voltando para casa.
- "Margo’s Got Money Troubles" (Apple TV+, 15 de abril)
Drama sobre maternidade, dívidas e ambições literárias.
- "Euphoria" – 3ª temporada (HBO Max, abril)
Nova fase com salto temporal de cinco anos e personagens fora da escola.
- "The Testaments" (Hulu/Disney+, abril)
Derivado de The Handmaid’s Tale baseado no romance de Margaret Atwood.
- "House of the Dragon" – 3ª temporada (HBO, entre junho e setembro)
Continuação da guerra interna entre os Targaryen em Westeros.
- "Baywatch" – reboot (Fox, data a definir)
Nova versão da série clássica com elenco inédito e foco em resgates.
- "Lago de Cristal" (Peacock, data a definir)
Prequela de Sexta-Feira 13 centrada em Pamela Voorhees.
- "Elle" (Prime Video, data a definir)
Prequela de Legalmente Loira sobre a adolescência de Elle Woods.
- "Half Man" (HBO, data a definir)
Drama com Richard Gadd e Jamie Bell sobre reencontro tenso entre “irmãos”.
- "The Hunting Wives" – 2ª temporada (Netflix, data a definir)
Continuação do thriller erótico sobre obsessão e assassinato.
- "Lanterns" (HBO, data a definir)
Série da DC com Hal Jordan e John Stewart em drama investigativo.
- "Larry David – Esquetes de História dos EUA" (HBO, data a definir)
Minissérie cômica com Larry David interpretando figuras históricas.
- "A Pequena Casa na Pradaria" (Netflix, data a definir)
Nova adaptação dos livros de Laura Ingalls Wilder.
- "Monster: The Lizzie Borden Story" (Netflix, data a definir)
Nova temporada da antologia Monster focada em Lizzie Borden.
- "NOLA King" (Paramount+, data a definir)
Spin-off de Tulsa King com Samuel L. Jackson liderando o elenco.
- "Stranger Things: Tales From ’85" (Netflix, data a definir)
Série animada com o elenco original enfrentando novo mistério em Hawkins.
- "The Boroughs" (Netflix, data a definir)
Thriller sobre aposentados enfrentando presença misteriosa que rouba o tempo.
- "Something Bad Is Going to Happen" (Netflix, data a definir)
Thriller sobre casamento em colapso extremo.
- "The Studio" – 2ª temporada (Apple TV+, data a definir)
Comédia sobre bastidores de Hollywood após primeira temporada premiada.
- "Ted Lasso" – 4ª temporada (Apple TV+, data a definir)
Série vencedora do Emmy retorna com Ted liderando time feminino.
- "Vespas" (Yellowjackets), 4ª temporada final (Paramount+, data a definir)
Conclusão do thriller sobre sobreviventes de um acidente aéreo.