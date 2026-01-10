Pop

De ‘The Pitt’ a ‘Bridgerton': as séries de TV mais aguardadas de 2026

HBO, Netflix, Prime Video, Hulu, Apple TV+ e Paramount+ apostam em continuações, spin-offs e adaptações literárias ao longo do ano

Série 'The Pitt': Foto: Reprodução (HBO Max/Reprodução)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08h03.

O ano de 2026 começou com a expectativa de novas produções e o retorno de séries de TV já conhecidas do público.

Nos próximos meses, plataformas como HBO Max, Netflix, Prime Video, Hulu, Starz, Apple TV+ e Paramount+ devem atualizar seus catálogos com continuações, derivados e revivals.

Segundo levantamento do The Hollywood Reporter, entre os destaques estão as novas temporadas de "Euphoria", "Bridgerton", "House of the Dragon", "The Boys", "Outlander" e "Ted Lasso", além de desdobramentos de universos consolidados, como os de "Yellowstone" e "The Handmaid’s Tale".

Há ainda espaço para comédias e dramas inéditos estrelados por elencos conhecidos e criados por nomes fortes da indústria.

O universo de "Stranger Things" segue em expansão com o spin-off "Stranger Things: Tales From ’85", enquanto séries premiadas como "The Pitt" e "The Studio" retornam com novas temporadas.

Revivals como "Scrubs" e "Malcolm no Meio" e derivados como "The Testaments" e "Lago de Cristal" mostram como 2026 deve ser um ano movimentado para quem acompanha séries.

Séries de TV mais aguardadas de 2026

  • "The Pitt" – 2ª temporada (HBO Max, 8 de janeiro)
    Drama médico retorna após o tiroteio da primeira temporada, com salto temporal e foco na recuperação dos personagens.
  • "Um Cavaleiro dos Sete Reinos" (HBO, 18 de janeiro)
    Prequela de Game of Thrones, ambientada 100 anos antes dos eventos da série original.
  • "Bridgerton" – 4ª temporada (Netflix, 29 jan.–26 fev.)
    Focada em Benedict Bridgerton e Sophie Baek, adaptando o livro An Offer From a Gentleman.
  • "Romance" (FX, fevereiro)
    Série de Ryan Murphy sobre o relacionamento de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.
  • "A Ascensão e Queda de Reggie Dinkins" (NBC, 23 de fevereiro)
    Comédia sobre ex-jogador tentando reconstruir sua imagem com ajuda de um documentarista.
  • "Paradise" – 2ª temporada (Hulu/Disney+, 23 de fevereiro)
    Drama pós-apocalíptico com protagonista deixando o bunker para buscar a esposa no mundo devastado.
  • "Scrubs" – revival (ABC, 25 de fevereiro)
    Reunião do elenco principal com novos episódios da comédia médica.
  • "Survivor 50: Nas Mãos dos Fãs" (CBS, 25 de fevereiro)
    Temporada comemorativa com regras influenciadas por votação do público.
  • "Y: Marshals" (CBS/Paramount+, 1º de março)
    Derivado de Yellowstone centrado em Kayce Dutton como agente federal.
  • "The Madison" (Paramount+, data a definir)
    Spin-off de Yellowstone focado em luto e conexões familiares no vale do Madison.
  • "Dutton Ranch" (título provisório, Paramount+, data a definir)
    Acompanha Beth Dutton e Rip Wheeler após os eventos da série principal.
  • "Outlander" – 8ª temporada final (Starz, 6 de março)
    Últimos episódios encerram a história de Claire e Jamie.
  • "The Comeback" – 3ª temporada final (HBO, março)
    Lisa Kudrow retorna como Valerie Cherish na conclusão da série.
  • "Galo" (HBO, março)
    Comédia com Steve Carell em campus universitário e relação tensa com a filha adulta.
  • "The Boys" – 5ª temporada final (Prime Video, 8 de abril)
    Encerramento da saga com Billy Butcher e Capitão Pátria.
  • "Malcolm no Meio: A Vida Ainda é Injusta" (Hulu, 10 de abril)
    Minissérie de retorno da família, com Malcolm voltando para casa.
  • "Margo’s Got Money Troubles" (Apple TV+, 15 de abril)
    Drama sobre maternidade, dívidas e ambições literárias.
  • "Euphoria" – 3ª temporada (HBO Max, abril)
    Nova fase com salto temporal de cinco anos e personagens fora da escola.
  • "The Testaments" (Hulu/Disney+, abril)
    Derivado de The Handmaid’s Tale baseado no romance de Margaret Atwood.
  • "House of the Dragon" – 3ª temporada (HBO, entre junho e setembro)
    Continuação da guerra interna entre os Targaryen em Westeros.
  • "Baywatch" – reboot (Fox, data a definir)
    Nova versão da série clássica com elenco inédito e foco em resgates.
  • "Lago de Cristal" (Peacock, data a definir)
    Prequela de Sexta-Feira 13 centrada em Pamela Voorhees.
  • "Elle" (Prime Video, data a definir)
    Prequela de Legalmente Loira sobre a adolescência de Elle Woods.
  • "Half Man" (HBO, data a definir)
    Drama com Richard Gadd e Jamie Bell sobre reencontro tenso entre “irmãos”.
  • "The Hunting Wives" – 2ª temporada (Netflix, data a definir)
    Continuação do thriller erótico sobre obsessão e assassinato.
  • "Lanterns" (HBO, data a definir)
    Série da DC com Hal Jordan e John Stewart em drama investigativo.
  • "Larry David – Esquetes de História dos EUA" (HBO, data a definir)
    Minissérie cômica com Larry David interpretando figuras históricas.
  • "A Pequena Casa na Pradaria" (Netflix, data a definir)
    Nova adaptação dos livros de Laura Ingalls Wilder.
  • "Monster: The Lizzie Borden Story" (Netflix, data a definir)
    Nova temporada da antologia Monster focada em Lizzie Borden.
  • "NOLA King" (Paramount+, data a definir)
    Spin-off de Tulsa King com Samuel L. Jackson liderando o elenco.
  • "Stranger Things: Tales From ’85" (Netflix, data a definir)
    Série animada com o elenco original enfrentando novo mistério em Hawkins.
  • "The Boroughs" (Netflix, data a definir)
    Thriller sobre aposentados enfrentando presença misteriosa que rouba o tempo.
  • "Something Bad Is Going to Happen" (Netflix, data a definir)
    Thriller sobre casamento em colapso extremo.
  • "The Studio" – 2ª temporada (Apple TV+, data a definir)
    Comédia sobre bastidores de Hollywood após primeira temporada premiada.
  • "Ted Lasso" – 4ª temporada (Apple TV+, data a definir)
    Série vencedora do Emmy retorna com Ted liderando time feminino.
  • "Vespas" (Yellowjackets), 4ª temporada final (Paramount+, data a definir)
    Conclusão do thriller sobre sobreviventes de um acidente aéreo.
