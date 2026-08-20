Ronaldinho abandona aposentadoria e assina com clube da Itália — mas sem salário tradicional

Mais de dez anos depois de sua última partida oficial, Ronaldinho Gaúcho acertou o retorno ao futebol profissional para defender o Ravenna, clube da terceira divisão da Itália. O brasileiro, de 46 anos, chegou ao país nesta quinta-feira para ser apresentado pela equipe.

A chegada do ex-jogador do Barcelona faz parte dos planos do empresário Ignazio Cipriani, que assumiu o controle do Ravenna em 2024. O proprietário pretende levar o clube à primeira divisão do futebol italiano e ampliar sua presença fora do país.

Em entrevista à agência Reuters, Cipriani afirmou que a contratação de Ronaldinho deve ampliar a exposição internacional do Ravenna. O acordo também prevê que a imagem do brasileiro seja utilizada em campanhas publicitárias, eventos internacionais e iniciativas de marketing do clube.

A negociação teve como um dos fatores a relação de Ronaldinho com a família de Cipriani. O brasileiro declarou que a amizade com o empresário e o projeto apresentado pelo clube influenciaram sua decisão de aceitar a proposta.

O planejamento do Ravenna não se limita às ações comerciais. A diretoria prevê registrar Ronaldinho para a disputa do campeonato italiano, o que permitirá sua participação em jogos oficiais. A expectativa apresentada pelo clube é que o brasileiro volte a entrar em campo e encerre a carreira profissional com um último gol.

Ravenna tenta retomar espaço no futebol italiano

Fundado em 1913, o Ravenna está localizado na região da Emília-Romanha e manda seus jogos no Estádio Bruno Benelli. O clube chegou pela primeira vez à Serie B, segunda divisão italiana, durante a década de 1990.

Nos anos 2000, problemas financeiros e rebaixamentos afetaram a trajetória da equipe. A mudança de controle, em 2024, iniciou uma nova etapa do projeto esportivo, com a meta declarada de alcançar a principal divisão do país.

Ronaldinho não disputa uma partida oficial desde 2015, ano em que encerrou sua passagem pelo Fluminense. O ex-meia foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa e integrou a seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002.

Desde sua última passagem pelo futebol profissional, Ronaldinho participou de partidas comemorativas, eventos e outras atividades ligadas ao esporte. Agora, o acordo com o Ravenna prevê seu retorno ao registro como jogador para a disputa de partidas oficiais na Itália.

Sem salário?

Ronaldinho Gaúcho terá dupla atuação no Ravenna FC. Ele foi anunciado e apresentado oficialmente como jogador do Ravenna, o que acrescenta uma função esportiva à sua participação no projeto.

Por outro lado, o brasileiro também passou a integrar o projeto do clube como acionista e investidor, com participação na estratégia de gestão e expansão internacional da marca.