Ronaldinho abandona aposentadoria e assina com clube da Itália — mas sem salário tradicional

Ronaldinho: Ex-jogador da seleção brasileira retorna aos gramados pelo Ravenna, clube da Emília-Romanha que tenta reconstruir sua trajetória no futebol italiano. (ose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13h01.
Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 16h21.
Mais de dez anos depois de sua última partida oficial, Ronaldinho Gaúcho acertou o retorno ao futebol profissional para defender o Ravenna, clube da terceira divisão da Itália. O brasileiro, de 46 anos, chegou ao país nesta quinta-feira para ser apresentado pela equipe.
A chegada do ex-jogador do Barcelona faz parte dos planos do empresário Ignazio Cipriani, que assumiu o controle do Ravenna em 2024. O proprietário pretende levar o clube à primeira divisão do futebol italiano e ampliar sua presença fora do país.
Em entrevista à agência Reuters, Cipriani afirmou que a contratação de Ronaldinho deve ampliar a exposição internacional do Ravenna. O acordo também prevê que a imagem do brasileiro seja utilizada em campanhas publicitárias, eventos internacionais e iniciativas de marketing do clube.
A negociação teve como um dos fatores a relação de Ronaldinho com a família de Cipriani. O brasileiro declarou que a amizade com o empresário e o projeto apresentado pelo clube influenciaram sua decisão de aceitar a proposta.
O planejamento do Ravenna não se limita às ações comerciais. A diretoria prevê registrar Ronaldinho para a disputa do campeonato italiano, o que permitirá sua participação em jogos oficiais. A expectativa apresentada pelo clube é que o brasileiro volte a entrar em campo e encerre a carreira profissional com um último gol.
Fundado em 1913, o Ravenna está localizado na região da Emília-Romanha e manda seus jogos no Estádio Bruno Benelli. O clube chegou pela primeira vez à Serie B, segunda divisão italiana, durante a década de 1990.
Nos anos 2000, problemas financeiros e rebaixamentos afetaram a trajetória da equipe. A mudança de controle, em 2024, iniciou uma nova etapa do projeto esportivo, com a meta declarada de alcançar a principal divisão do país.
Ronaldinho não disputa uma partida oficial desde 2015, ano em que encerrou sua passagem pelo Fluminense. O ex-meia foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa e integrou a seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002.
Desde sua última passagem pelo futebol profissional, Ronaldinho participou de partidas comemorativas, eventos e outras atividades ligadas ao esporte. Agora, o acordo com o Ravenna prevê seu retorno ao registro como jogador para a disputa de partidas oficiais na Itália.
Ronaldinho Gaúcho terá dupla atuação no Ravenna FC. Ele foi anunciado e apresentado oficialmente como jogador do Ravenna, o que acrescenta uma função esportiva à sua participação no projeto.
Por outro lado, o brasileiro também passou a integrar o projeto do clube como acionista e investidor, com participação na estratégia de gestão e expansão internacional da marca.