10 tendências tecnológicas que estão transformando a mineração

A mineração é uma das indústrias que tem mais potencial de aproveitar os avanços tecnológicos e as empresas do setor sabem disso. Por isso, estima-se que o chamado mercado de mineração conectada na América Latina alcance receitas de US$ 2,944 bilhões até 2030, segundo a consultoria Grand View Research.

Mas como as novas tecnologias podem ser aproveitadas e aplicadas na indústria de mineração? A DXC tem ampla experiência em ajudar empresas mineradoras a transformar os dados gerados por suas operações em decisões e resultados de negócio.

“Por meio de serviços de nuvem, dados, inteligência artificial, modernização de aplicações, automação e cibersegurança, a DXC pode viabilizar uma mineração mais segura, eficiente, sustentável e rentável”, explica Flavio Paiva, Leader Mining Client Partner Latin America da DXC Technology.

Para dimensionar os benefícios e as aplicações de cada tecnologia nesse setor, elaboramos uma lista com as 10 principais tendências tecnológicas na indústria de mineração.

1. Equipamentos autônomos

A implementação de veículos e máquinas autônomas, como caminhões de transporte e equipamentos de perfuração, está crescendo. Sistemas impulsionados por inteligência artificial permitem que essas máquinas operem de forma eficiente e segura, sem intervenção humana direta, o que melhora a produtividade e reduz os custos operacionais.

2. Técnicas avançadas de exploração

Os algoritmos de IA estão revolucionando as técnicas de exploração ao analisar dados geológicos para identificar depósitos minerais com maior precisão e menor custo. Modelos de aprendizado de máquina podem analisar grandes volumes de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos para localizar alvos de exploração com mais exatidão.

3. Manutenção preditiva

A IA e os algoritmos de aprendizado de máquina são usados para antecipar falhas em equipamentos antes que elas ocorram. Ao analisar dados provenientes de sensores e registros históricos de manutenção, as empresas mineradoras podem programar ações de forma proativa, minimizando períodos de inatividade e otimizando o desempenho dos ativos.

4. Monitoramento e controle remoto

Sistemas de monitoramento e controle remoto impulsionados por IA permitem supervisionar operações de mineração em tempo real a partir de uma localização centralizada. Isso favorece uma tomada de decisão mais eficiente, eleva a segurança e possibilita um uso mais eficaz dos recursos.

5. Gêmeos digitais

A tecnologia de gêmeos digitais cria réplicas virtuais de ativos e processos físicos, permitindo que empresas mineradoras simulem diferentes cenários e otimizem suas operações. Ao integrar IA e sensores da Internet das Coisas (IoT), os gêmeos digitais fornecem informações para melhorar a eficiência, a segurança e a sustentabilidade.

6. Monitoramento ambiental e sustentabilidade

As empresas mineradoras utilizam cada vez mais tecnologias de IA e IoT para monitorar impactos ambientais e mitigar riscos. Sistemas baseados em inteligência artificial analisam dados ambientais em tempo real, ajudando as companhias a cumprir regulamentações, reduzir sua pegada ecológica e fortalecer suas iniciativas de sustentabilidade.

7. Capacitação e atualização de competências da força de trabalho

Com a integração da IA e de tecnologias emergentes, as exigências de qualificação para os empregos na mineração estão evoluindo. As empresas estão investindo em programas de treinamento para oferecer aos colaboradores as competências necessárias para operar e manter, de forma eficaz, equipamentos e sistemas impulsionados por IA.

8. Otimização da cadeia de suprimentos

Os algoritmos de IA estão otimizando a gestão da cadeia de suprimentos na indústria de mineração por meio da previsão de demanda, da otimização logística e da melhoria da gestão de estoques. Isso resulta em redução de custos, maior eficiência operacional e menos desperdícios.

9. Robótica e drones

A robótica e os drones equipados com recursos de IA são utilizados em diversas atividades de mineração, como levantamentos, mapeamento e inspeções. Essas tecnologias melhoram a segurança ao reduzir a necessidade de expor trabalhadores a ambientes perigosos e, ao mesmo tempo, fornecem dados valiosos para a tomada de decisão.

10. Medidas de cibersegurança

À medida que as operações de mineração se tornam mais digitalizadas e interconectadas, as ameaças de cibersegurança se tornam mais frequentes. As empresas mineradoras estão investindo em soluções de cibersegurança baseadas em IA para detectar e mitigar essas ameaças, protegendo dados sensíveis e infraestruturas críticas.

Para países como Brasil, Chile, México, Colômbia e Argentina que, juntos, concentram uma parcela significativa das reservas mundiais de cobre, lítio e outros minerais estratégicos, a adoção tecnológica já não é uma opção, mas uma condição para manter a competitividade no mercado global.

As empresas que conseguirem integrar essas ferramentas de forma eficaz não apenas otimizarão sua produtividade e reduzirão os custos operacionais, como também fortalecerão sua licença social para operar, um fator cada vez mais decisivo na região.