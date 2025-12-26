'Bridgerton': tudo o que sabemos sobre a quarta temporada da série

A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, já tem data de estreia, trailer e novos detalhes confirmados.

Veja tudo o que sabemos sobre a nova temporada da série que alta sociedade londrina do início do século XIX:

Estreia e formato de lançamento

A Netflix anunciou que a quarta temporada será lançada em duas partes, no começo do próximo ano. A primeira parte chega em 29 de janeiro de 2026, com quatro episódios, enquanto a segunda será lançada em 26 de fevereiro de 2026, completando um total de oito episódios.

Trama principal e inspiração literária

Nesta temporada, o foco central muda dos irmãos já explorados em temporadas anteriores para Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, que assume o papel de protagonista pela primeira vez. A trama é inspirada no romance Um Perfeito Cavalheiro, terceiro livro da série de Quinn.

Bridgerton temporada 4/ Reprodução Neflix

A narrativa acompanha o encontro de Benedict com Sophie Baek, uma jovem criada como empregada, durante um baile de máscaras. A dinâmica entre os dois remete a “Cinderela”: Sophie vive à margem da sociedade que Bridgerton frequenta, e sua condição social cria obstáculos profundos para o desenvolvimento do relacionamento.

Novos personagens

Sophie Baek , interpretada pela atriz Yerin Ha. A "Dama de Prata" conhece Benedict no baile de máscaras dos Bridgerton, e se apaixonam.

, interpretada pela atriz Yerin Ha. A "Dama de Prata" conhece Benedict no baile de máscaras dos Bridgerton, e se apaixonam. Lady Araminta Gun , interpretada por Katie Leung. Viúva duas vezes, Araminta tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente a pressão de casar pelo menos uma delas.

, interpretada por Katie Leung. Viúva duas vezes, Araminta tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente a pressão de casar pelo menos uma delas. Rosamund Li , interpretada por Michelle Mao. Vaidosa e obcecada por agradar à mãe, Rosamund é a filha mais velha de Araminta. Ela está determinada em conquistar Benedict nesta temporada social.

, interpretada por Michelle Mao. Vaidosa e obcecada por agradar à mãe, Rosamund é a filha mais velha de Araminta. Ela está determinada em conquistar Benedict nesta temporada social. Posy Li, interpretada por Isabella Wei. A irmã de Rosamund e preterida pela mãe Araminta, que dedica sua energia a primogênita.

Novas temporadas

"Bridgerton" já está renovada para quinta e sexta temporadas, indicando que a história familiar ainda tem muito a oferecer em termos de romances, escândalos e intrigas na sociedade londrina.