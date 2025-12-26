'Bridgerton': tudo o que sabemos sobre a quarta temporada da série

Bridgerton: série volta volta com nova história de amor na quarta temporada (Netflix)
Redação Exame
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15h17.
Última atualização em 26 de dezembro de 2025 às 15h18.
A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, já tem data de estreia, trailer e novos detalhes confirmados.
Veja tudo o que sabemos sobre a nova temporada da série que alta sociedade londrina do início do século XIX:
A Netflix anunciou que a quarta temporada será lançada em duas partes, no começo do próximo ano. A primeira parte chega em 29 de janeiro de 2026, com quatro episódios, enquanto a segunda será lançada em 26 de fevereiro de 2026, completando um total de oito episódios.
Nesta temporada, o foco central muda dos irmãos já explorados em temporadas anteriores para Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, que assume o papel de protagonista pela primeira vez. A trama é inspirada no romance Um Perfeito Cavalheiro, terceiro livro da série de Quinn.
A narrativa acompanha o encontro de Benedict com Sophie Baek, uma jovem criada como empregada, durante um baile de máscaras. A dinâmica entre os dois remete a “Cinderela”: Sophie vive à margem da sociedade que Bridgerton frequenta, e sua condição social cria obstáculos profundos para o desenvolvimento do relacionamento.
"Bridgerton" já está renovada para quinta e sexta temporadas, indicando que a história familiar ainda tem muito a oferecer em termos de romances, escândalos e intrigas na sociedade londrina.