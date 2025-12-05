Como o Big Brother funciona em outros países

O Big Brother se tornou um dos formatos mais reproduzidos da televisão mundial, mas cada país adaptou as regras conforme seu público. Embora todas as versões sigam a mesma premissa — pessoas confinadas sob vigilância constante — as dinâmicas variam em prêmios, votações e tipos de participantes. Essas diferenças ajudam a explicar por que o reality assume características próprias em cada região.

Criado por John de Mol, o formato surgiu na Holanda inspirado no livro 1984, de George Orwell. O programa ganhou força rapidamente e passou a ser licenciado para dezenas de países, que moldaram suas versões com base em audiência, cultura e mercado televisivo. Assim, o Big Brother brasileiro convive com adaptações que funcionam de formas distintas no mundo.

Como funcionam outras versões do Big Brother

Ao redor do mundo, o Big Brother mantém elementos comuns, mas apresenta diferenças marcantes. Algumas edições priorizam estratégias internas, enquanto outras apostam em figuras públicas ou dinâmicas psicológicas. Essas escolhas definem o ritmo do jogo e impactam diretamente o comportamento dos participantes.

Big Brother Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o reality opera de maneira distinta do Brasil. As eliminações são decididas pelos próprios participantes, e não pelo público. O Head of Household (HoH) indica dois emparedados, e o grupo vota para eliminar um deles.

O público participa apenas da escolha do vencedor. A edição inclui competições específicas para garantir comida e vantagens semanais. O prêmio atual é de US$ 750 mil.

Big Brother Espanha (Gran Hermano VIP)

A versão espanhola aposta em elencos formados por celebridades. Participam artistas, atletas e influenciadores, criando um jogo marcado por maior exposição pública. O prêmio gira em torno de 100 mil euros. A votação, diferentemente dos EUA, é feita pelo público.

Big Brother Austrália

No formato australiano, eliminados são escolhidos pelos participantes, semelhante ao modelo dos EUA. Porém, o público define o campeão na final. A edição também adota provas de larga escala e forte apelo estratégico. O vencedor recebe cerca de 250 mil dólares australianos.

Big Brother África

O Big Brother África foi produzido como versão continental. Participantes de vários países africanos dividiam a casa e disputavam o prêmio. Em algumas temporadas, o programa determinou que os jogadores entrassem em pares, como amigos, casais ou familiares.

Big Brother Portugal

Em Portugal, o prêmio soma 100 mil euros. O país já promoveu edições especiais com ex-participantes, como o “Desafio Final”, em que competidores retornaram para disputar novamente o reality.

Big Brother Argentina

O Gran Hermano argentino segue formato semelhante ao brasileiro, com participação de anônimos e votação popular. Após intervalo entre 2016 e 2022, voltou com premiação de 15 milhões de pesos argentinos.

O papel da Holanda e a influência global

A edição holandesa continua sendo referência. Desde 1999, o programa testa limites éticos e sociais, o que influenciou debates internacionais sobre exposição e privacidade. Em 2023, uma dinâmica que exigiu silêncio absoluto diante de visitas familiares viralizou e reacendeu discussões sobre o impacto psicológico do formato.