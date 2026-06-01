Marilyn Monroe aos 100 anos: o império que ainda lucra com sua imagem

Mais de 60 anos após sua morte, Marilyn Monroe continua sendo um dos nomes mais valiosos da cultura pop. No ano em que completaria 100 anos, a atriz volta ao centro das atenções com exposições, livros, exibições de filmes e uma série de produtos licenciados que mostram como seu legado permanece lucrativo décadas depois do fim de sua carreira, de acordo com o The Economist.

As celebrações do centenário incluem mostras em museus nos Estados Unidos e no Reino Unido, além de leilões de objetos ligados à artista. Entre os itens colocados à venda estão peças de coleção, objetos pessoais e artigos relacionados à trajetória da estrela de Hollywood.

Como Marilyn Monroe se tornou uma marca global

Grande parte desse mercado é administrada pela Authentic Brands Group, empresa que controla o espólio e os direitos de imagem de Marilyn Monroe desde 2010.

Segundo a companhia, a marca Marilyn Monroe gera cerca de US$ 80 milhões por ano em receitas de licenciamento. Atualmente, o grupo também administra os direitos de outras personalidades como Elvis Presley e Muhammad Ali.

O negócio envolve a gestão de diferentes ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas registradas, direitos autorais e direitos de imagem. Isso permite controlar comercialmente o uso do nome, da voz, da aparência e de outros elementos associados à celebridade.

O mercado bilionário das celebridades falecidas

A exploração comercial de figuras históricas ganhou força nas últimas décadas, sobretudo após a morte de grandes ícones da música, do cinema e do esporte.

Nesse modelo, a imagem de celebridades pode ser licenciada para campanhas publicitárias, produtos de consumo, exposições e eventos. Ao mesmo tempo, os espólios se tornam responsáveis por proteger esses direitos e negociar acordos comerciais.

Hoje, nomes como Albert Einstein, Rosa Parks, Elvis Presley e Marilyn Monroe continuam gerando receitas mesmo décadas após suas mortes.

Produtos, filmes e licenças mantêm o legado ativo

Segundo a revista, o valor comercial de uma celebridade não está apenas na venda de produtos. Os espólios também desempenham papel importante em filmes, documentários e produções audiovisuais.

O acesso a fotografias, documentos, cartas e outros materiais exclusivos pode ser decisivo para projetos que buscam retratar essas personalidades de forma mais completa.

Além disso, acordos de licenciamento ajudam a manter essas figuras presentes na cultura popular por meio de coleções especiais, itens de decoração, bebidas, roupas, acessórios e outros produtos inspirados em suas imagens.

Inteligência artificial cria uma nova versão de Marilyn

Nos últimos anos, a tecnologia abriu uma nova frente para esse mercado.

Em 2024, a Authentic Brands Group anunciou uma parceria para criar uma versão digital de Marilyn Monroe baseada em inteligência artificial. O avatar foi desenvolvido para interagir com fãs e reproduzir características associadas à atriz.

A iniciativa faz parte de uma tendência mais ampla que inclui hologramas, experiências imersivas e recriações digitais de celebridades.