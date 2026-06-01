O primeiro relógio quântico de pêndulo pode mudar nossa compreensão do tempo

Um grupo de físicos apresentou o primeiro projeto completo de um relógio de pêndulo quântico, um sistema que reproduz em escala subatômica o funcionamento dos antigos relógios mecânicos. O estudo, que foi divulgado na revista NewScientist, foi liderado por Matteo Brunelli, do Collège de France, e mostra como um único átomo, fótons e espelhos microscópicos podem formar um relógio autônomo capaz de medir o tempo de maneira extremamente precisa.

O trabalho ainda é teórico, mas os pesquisadores acreditam que ele pode abrir caminho para novas investigações sobre os limites da física moderna, incluindo a relação entre gravidade e mecânica quântica.

Um relógio de avô em escala quântica

Os relógios de pêndulo tradicionais funcionam com três componentes principais: o pêndulo, que marca os intervalos de tempo, os pesos, movidos pela gravidade e o chamado “mecanismo de escape”, responsável por regular o movimento e manter o sistema oscilando continuamente.

Brunelli e sua equipe decidiram reproduzir exatamente essa lógica, mas usando objetos quânticos.“Nós nos perguntamos: ‘Um relógio de pêndulo pode funcionar de acordo com as leis da mecânica quântica?’ Não tínhamos certeza”, afirmou Brunelli.

No modelo desenvolvido pelos cientistas, o relógio é composto por uma cavidade formada por dois espelhos extremamente pequenos posicionados frente a frente. Um deles permanece fixo, enquanto o outro pode oscilar. Entre os espelhos, existe um único átomo capaz de assumir três diferentes níveis de energia.

Quando pequenas flutuações térmicas fazem o átomo mudar de estado energético, ele emite fótons que ricocheteiam entre os espelhos. Esse processo empurra um dos espelhos e produz oscilações semelhantes às de um pêndulo mecânico.

O menor mecanismo de escape já concebido

Segundo os pesquisadores, o próprio átomo funciona como o mecanismo de escape do relógio. Ele alterna continuamente entre estados de energia e mantém a sequência regular de “tiques” e “taques”. Brunelli afirma que esse é possivelmente o menor mecanismo de escape já imaginado.

Os cálculos matemáticos mostraram que, sob as condições corretas, o sistema entra em um padrão estável e confiável de oscilação, reproduzindo o comportamento esperado de um relógio de pêndulo clássico. A diferença é que o sistema opera inteiramente dentro das regras da mecânica quântica.

Os relógios atômicos mais precisos do mundo dependem de lasers sofisticados para manter sua estabilidade. O novo modelo, porém, foi concebido para funcionar de forma autônoma.

Segundo Brunelli, o dispositivo se comporta mais como uma máquina termodinâmica independente do que como um relógio convencional controlado externamente. Outros relógios quânticos autônomos já haviam sido propostos anteriormente, mas apresentavam dificuldades para manter oscilações uniformes e contínuas, o que limitava sua precisão.

O novo sistema conseguiu superar uma barreira conhecida como “relação de incerteza termodinâmica”, um limite teórico que restringia o desempenho de relógios autônomos anteriores.

O que isso tem a ver com a gravidade?

O estudo também chamou atenção porque pode ajudar físicos a investigar fenômenos ainda pouco compreendidos, especialmente a relação entre gravidade e física quântica.

Sreenath Manikandan, do Instituto Tata de Pesquisa Fundamental, de Mumbai, afirma que relógios autônomos representam a forma mais elementar de medir o tempo justamente porque não dependem de outro relógio para funcionar.

“Uma compreensão profunda dos mecanismos de funcionamento de um relógio é altamente desejável, e acredito que este novo trabalho representa um grande avanço nessa direção”, disse Manikandan.

Segundo ele, compreender relógios quânticos fundamentais pode ser decisivo para explorar como a gravidade se comporta em escalas microscópicas, um dos maiores desafios da física contemporânea.