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Como fazer sua foto virar figurinha do álbum da Copa do Mundo com o Gemini

Método combina duas imagens: uma foto da pessoa que será retratada e uma referência visual de figurinha da Copa

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08h25.

Última atualização em 1 de junho de 2026 às 08h27.

Transformar uma foto pessoal em figurinha da Copa do Mundo virou tendência em 2026. O processo usa ferramentas de inteligência artificial (IA), como o Gemini com geração de imagens, para criar cromos personalizados inspirados nos álbuns clássicos de futebol.

O método combina duas imagens: uma foto da pessoa que será retratada e uma referência visual de figurinha da Copa. A partir delas, o usuário envia um comando detalhado para que a IA produza uma versão personalizada no estilo de card colecionável.

O que é preciso para criar a figurinha?

O primeiro passo é separar uma foto com boa iluminação, rosto visível, fundo limpo e alta qualidade. Quanto melhor a imagem original, maior a chance de o resultado preservar os traços reais da pessoa.

Também é necessário usar uma imagem de referência de uma figurinha da Copa. Ela serve como modelo para o layout esportivo, a composição visual, as texturas, as sombras e a organização das informações no card.

No ChatGPT, o usuário precisa ter acesso à geração de imagens. Depois disso, basta enviar as duas imagens na conversa e inserir um prompt específico com as instruções para a criação.

Prompt para usar no Gemini

O comando deve explicar que a IA precisa usar a imagem de referência como base de layout e a foto da pessoa como referência principal do rosto.

Um exemplo de prompt é:

Crie uma figurinha colecionável de futebol inspirada em álbuns esportivos clássicos. Use a imagem enviada como referência principal do personagem, mantendo suas características visuais, mas transformando-o em um card estilizado, carismático e realista.

O personagem deve aparecer em enquadramento de busto, centralizado, com expressão simpática e visual de atleta. Use uniforme de seleção em cores vibrantes, com acabamento realista e iluminação de estúdio.

O fundo deve ter textura de papel impresso, aparência vintage e cores fortes. Inclua um elemento gráfico grande e abstrato ao fundo, em harmonia com a composição, sem competir com o personagem.

Na parte inferior, adicione uma faixa com o nome [SEU NOME] em destaque, junto com pequenas informações esportivas fictícias, como [DATA DE NASCIMENTO], [ALTURA] e [PESO]. Inclua também uma segunda faixa com o nome da seleção ou equipe [INSIRA AQUI O NOME DA EQUIPE].

No canto inferior direito, coloque um selo circular decorativo inspirado em figurinhas de futebol, com visual clássico e acabamento colecionável. A imagem deve parecer uma figurinha premium, com estética nostálgica, bordas bem definidas e acabamento impresso de alta qualidade.

Figurinha de gato da Copa do Mundo

Como personalizar o resultado

O usuário pode adaptar o prompt com nome, data de nascimento, altura, peso e outros dados que deseja incluir na figurinha. O comando também pode indicar o uniforme da Seleção Brasileira e pedir um retrato em close, com iluminação de estúdio.

A orientação principal é preservar os traços reais da pessoa, sem alterar características físicas. O pedido também deve evitar a cópia de logotipos oficiais, substituindo marcas por elementos retrô inspirados em álbuns esportivos.

Outras formas de fazer a figurinha

Além do ChatGPT, o processo pode ser feito no Gemini, do Google.

A lógica é a mesma: enviar uma foto pessoal, uma imagem de referência e um prompt com as instruções do resultado desejado.

Também há alternativas como o App My Panini, o site da Coca-Cola e o Canva combinado com IA. No Canva, o usuário pode gerar a imagem base em uma ferramenta de inteligência artificial e depois montar o layout com textos e elementos visuais.

Depois que a imagem for criada, basta salvar o arquivo e compartilhar em redes sociais, aplicativos de mensagem ou plataformas de vídeo.

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