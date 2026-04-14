Novo Voldemort? Ralph Fiennes diz que atriz seria 'incrível' em seriado de 'Harry Potter'

Voldemort: vilão da saga 'Harry Potter' pode ser interpretado por um novo ator na série da HBO (Warner/Divulgação)
Redatora
Publicado em 14 de abril de 2026 às 08h16.
Ralph Fiennes, conhecido por interpretar o vilão Voldemort, afirmou que não deve reprisar o papel na nova série de "Harry Potter", produzida pela HBO. Segundo o ator, a oportunidade de voltar ao personagem “já passou”.
A declaração foi feita durante participação no programa The Claudia Winkleman Show.
Na conversa, Fiennes relembrou que, após o fim da franquia original, chegou a dizer que gostaria de voltar a interpretar o vilão. No entanto, afirmou que o convite não evoluiu.
Com o avanço da nova adaptação televisiva, o ator indicou que não espera mais retomar o personagem, segundo a Variety.
Apesar de descartar o retorno, Fiennes comentou sobre possíveis nomes para o papel. Ele citou Tilda Swinton como uma opção e afirmou que a atriz “seria incrível” como a nova intérprete do vilão.
O nome de Swinton já vem sendo mencionado em rumores sobre o elenco da série.
Além disso, outro ator associado ao papel é Cillian Murphy, que recentemente negou envolvimento com o projeto. Em entrevista, ele afirmou não ter informações sobre a possível escalação.
Mesmo assim, Murphy elogiou Fiennes e destacou a dificuldade de substituir o ator no papel de Voldemort.
A primeira temporada da série de “Harry Potter” está prevista para estrear no Natal. A produção pretende adaptar os livros da franquia com uma abordagem mais detalhada ao longo das temporadas.