Novo Voldemort? Ralph Fiennes diz que atriz seria 'incrível' em seriado de 'Harry Potter'

Ralph Fiennes, conhecido por interpretar o vilão Voldemort, afirmou que não deve reprisar o papel na nova série de "Harry Potter", produzida pela HBO. Segundo o ator, a oportunidade de voltar ao personagem “já passou”.

A declaração foi feita durante participação no programa The Claudia Winkleman Show.

Na conversa, Fiennes relembrou que, após o fim da franquia original, chegou a dizer que gostaria de voltar a interpretar o vilão. No entanto, afirmou que o convite não evoluiu.

Com o avanço da nova adaptação televisiva, o ator indicou que não espera mais retomar o personagem, segundo a Variety.

Sugestão para o novo Voldemort

Apesar de descartar o retorno, Fiennes comentou sobre possíveis nomes para o papel. Ele citou Tilda Swinton como uma opção e afirmou que a atriz “seria incrível” como a nova intérprete do vilão.

O nome de Swinton já vem sendo mencionado em rumores sobre o elenco da série.

Além disso, outro ator associado ao papel é Cillian Murphy, que recentemente negou envolvimento com o projeto. Em entrevista, ele afirmou não ter informações sobre a possível escalação.

Mesmo assim, Murphy elogiou Fiennes e destacou a dificuldade de substituir o ator no papel de Voldemort.

Série de 'Harry Potter' estreia neste ano

A primeira temporada da série de “Harry Potter” está prevista para estrear no Natal. A produção pretende adaptar os livros da franquia com uma abordagem mais detalhada ao longo das temporadas.