The Handmaid’s Tale chega à Netflix com seis temporadas completas e final definido

A série "O Conto da Aia" (The Handmaid’s Tale) retornou ao catálogo da Netflix no Brasil nesta quarta-feira, com todas as temporadas disponíveis para exibição. A produção norte-americana passa a integrar novamente o acervo da plataforma, permitindo que assinantes assistam à história completa.

A narrativa acompanha June Osborne em um regime distópico denominado Gilead. Nesse cenário, mulheres férteis são obrigadas a atuar como aias, função voltada à reprodução para famílias da elite. A trama aborda temas como resistência e sobrevivência em um ambiente marcado por restrições de direitos.

A plataforma informou a inclusão das seis temporadas em maio de 2026, reunindo todos os episódios em um único catálogo. A organização facilita tanto o acesso de novos espectadores quanto a revisão da série por quem já acompanhou anteriormente.

Como foi o andamento das temporadas?

A primeira temporada estabelece o contexto de Gilead e apresenta a rotina das aias. June inicia sua trajetória enquanto tenta localizar a filha. Nos ciclos seguintes, a narrativa amplia os conflitos políticos e sociais do regime.

Personagens como Serena Joy e o Comandante Waterford recebem maior desenvolvimento ao longo das temporadas. A história incorpora deslocamentos, alianças e confrontos que impactam diferentes núcleos. A sexta temporada conclui os principais arcos narrativos.

O final da série?

"O Conto da Aia" encerrou sua exibição com a sexta temporada, exibida em 2025. O desfecho apresenta encaminhamentos para os conflitos centrais estabelecidos ao longo da série.

O encerramento organiza os eventos finais sem indicação de continuidade no formato original. Esse formato contrasta com séries que mantêm narrativas abertas por longos períodos.

A série mantém presença no debate público mesmo após o término. A abordagem de temas como controle social e direitos individuais permanece como eixo central da narrativa. A atuação de Elisabeth Moss figura entre os pontos recorrentes de análise crítica.

A direção e o roteiro estruturam uma identidade visual baseada em tons frios, com o objetivo de representar o ambiente de Gilead. A construção narrativa articula histórias individuais com um contexto mais amplo.