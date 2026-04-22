Daniel Radcliffe revela seu filme favorito de 'Harry Potter' — e o pior da saga

O ator Daniel Radcliffe, conhecido por interpretar o bruxo mais famoso do cinema, revelou quais são seus filmes favoritos da franquia "Harry Potter". Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, ele fez um ranking pessoal das oito produções baseadas nos livros de J.K. Rowling.

Sem hesitar, Radcliffe apontou "Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2" como seu favorito. O longa encerra a saga nos cinemas e, segundo o ator, lidera sua lista geral.

A segunda posição ficou com "Harry Potter e o Cálice de Fogo", escolha que contraria parte dos fãs, já que ele preferiu o quarto filme a "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban". “Sei que todo mundo quer que eu diga ‘Azkaban’. Sei que é assim que os outros se sentem, mas eu adoro o que pude fazer no quarto filme; foi incrível. Então vou dizer ‘Cálice de Fogo’”, afirmou.

Ao comparar os primeiros títulos da franquia, Radcliffe disse que escolheria "Harry Potter e a Câmara Secreta" em vez de "Harry Potter e a Pedra Filosofal".

“Eu escolheria ‘Câmara Secreta’ entre esses dois porque adoro o basilisco”, explicou Radcliffe.

Qual é o pior filme de 'Harry Potter'?

O ator também revelou qual é seu menos favorito: "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". Ele relacionou a escolha a dificuldades pessoais enfrentadas na época das filmagens, incluindo problemas com alcoolismo — período que, segundo ele, ficou para trás desde 2010.

Radcliffe comentou ainda como sua percepção sobre os filmes mudou ao longo do tempo. “Quando eu tinha 18 anos, eu sentia vergonha ao assistir aos primeiros filmes. Agora, acho que eles são doces, e sinto vergonha ao me ver quando tinha 18 ou 19 anos”, disse.

Apesar das preferências, o ator afirmou que não costuma rever os longas com frequência. Ainda assim, aceitou o desafio de ranquear os filmes, destacando diferentes fases da franquia que marcou sua carreira desde a estreia, em 2001.