'A Fazenda 18': formação antecipada da décima roça teve voto com peso dobrado, indicação de ex-aliada e veto à disputa pela liderança (Reprodução / @renatadb/Instagram)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13h58.
A décima roça de "A Fazenda 18" inclui Fran Almeida, Renata Del Bianco, Thaíde e Serginho Hondjakoff. Serginho já está na votação do público, enquanto os outros três disputam uma prova para escapar da eliminação. A formação da roça foi antecipada devido à transmissão do Miss Universo.
Fran Almeida, Renata Del Bianco, Thaíde e Serginho Hondjakoff estão na décima roça de "A Fazenda 18", formada na noite de segunda-feira, 23. Serginho já está na votação do público, enquanto os outros três ainda disputam uma chance de escapar da berlinda.
A formação da roça foi antecipada em um dia por causa da transmissão do Miss Universo pela Record. A votação contou com os poderes do lampião, o rompimento entre antigas aliadas e o veto de Serginho à Prova do Fazendeiro.
A fazendeira Ana Bruna Ávila indicou Serginho Hondjakoff para o primeiro banco. A influenciadora criticou a falta de posicionamento do ator e sua declaração sobre considerar injusta a votação popular.
Vencedor da Prova de Fogo, Alfredo Amaral ficou com a Chama Amarela e entregou a Chama Vermelha a Eduarda Braum. O empresário ganhou o direito de votar com peso dois. Os votos que recebesse também teriam valor dobrado, mas Alfredo estava imune.
Na votação da sede, Fran Almeida recebeu sete votos e ocupou o segundo banco da roça. A influenciadora puxou Renata Del Bianco da baia, sua antiga aliada no grupo Alcateia.
Com a Chama Vermelha, Eduarda ganhou o direito de iniciar o Resta Um. Na última rodada da dinâmica, Ariela Carasso escolheu salvar Daniel Erthal, deixando Thaíde com a quarta vaga na roça.
O rapper pôde vetar um peão da Prova do Fazendeiro e escolheu Serginho.
Fran Almeida, Renata Del Bianco e Thaíde disputam a prova ao vivo nesta quarta-feira, 25. Quem vencer escapa da roça e assume o comando da sede. Os outros dois se juntam a Serginho na votação do público.
A eliminação acontece na quinta-feira, 26. O público vota em quem quer que continue no reality, e o participante menos votado deixa o programa.
O reality, apresentado por Adriane Galisteu, vai ao ar na Record, às 22h30, pelo horário de Brasília.
No RecordPlus, plataforma de streaming da emissora, os assinantes podem acompanhar a rotina dos peões pelas câmeras do confinamento durante 24 horas.