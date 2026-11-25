Fran Almeida, Renata Del Bianco, Thaíde e Serginho Hondjakoff estão na décima roça de "A Fazenda 18", formada na noite de segunda-feira, 23. Serginho já está na votação do público, enquanto os outros três ainda disputam uma chance de escapar da berlinda.

A formação da roça foi antecipada em um dia por causa da transmissão do Miss Universo pela Record. A votação contou com os poderes do lampião, o rompimento entre antigas aliadas e o veto de Serginho à Prova do Fazendeiro.

Como foi formada a décima roça de 'A Fazenda 18'?

A fazendeira Ana Bruna Ávila indicou Serginho Hondjakoff para o primeiro banco. A influenciadora criticou a falta de posicionamento do ator e sua declaração sobre considerar injusta a votação popular.

Vencedor da Prova de Fogo, Alfredo Amaral ficou com a Chama Amarela e entregou a Chama Vermelha a Eduarda Braum. O empresário ganhou o direito de votar com peso dois. Os votos que recebesse também teriam valor dobrado, mas Alfredo estava imune.

Na votação da sede, Fran Almeida recebeu sete votos e ocupou o segundo banco da roça. A influenciadora puxou Renata Del Bianco da baia, sua antiga aliada no grupo Alcateia.

Com a Chama Vermelha, Eduarda ganhou o direito de iniciar o Resta Um. Na última rodada da dinâmica, Ariela Carasso escolheu salvar Daniel Erthal, deixando Thaíde com a quarta vaga na roça.

O rapper pôde vetar um peão da Prova do Fazendeiro e escolheu Serginho.

Quem disputa a Prova do Fazendeiro e quando é a eliminação?

Fran Almeida, Renata Del Bianco e Thaíde disputam a prova ao vivo nesta quarta-feira, 25. Quem vencer escapa da roça e assume o comando da sede. Os outros dois se juntam a Serginho na votação do público.

A eliminação acontece na quinta-feira, 26. O público vota em quem quer que continue no reality, e o participante menos votado deixa o programa.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality, apresentado por Adriane Galisteu, vai ao ar na Record, às 22h30, pelo horário de Brasília.

No RecordPlus, plataforma de streaming da emissora, os assinantes podem acompanhar a rotina dos peões pelas câmeras do confinamento durante 24 horas.