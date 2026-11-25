A demissão chega numa sexta-feira, e na segunda o conselho é quase sempre o mesmo: atualize o LinkedIn, mande currículos, não pare. Falar do que aconteceu parece perda de tempo.

Um estudo clássico da psicologia aponta na direção contrária. Em 1994, Stefanie Spera, Eric Buhrfeind e James Pennebaker, então na Southern Methodist University, em Dallas, nos Estados Unidos, publicaram no Academy of Management Journal um experimento com 63 profissionais que tinham acabado de perder o emprego.

Quem escreveu, durante cinco dias seguidos, sobre os pensamentos e as emoções em torno da demissão foi recontratado mais rápido do que quem não fez isso.

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Três grupos, cinco dias

O estudo foi feito com a Drake Beam Morin, consultoria de recolocação profissional, e dividiu os participantes em três grupos. O primeiro escreveu sobre os sentimentos mais profundos em relação à demissão e sobre como ela tinha afetado a vida pessoal e profissional. O segundo também escreveu, mas sobre os planos do dia e as atividades de busca de emprego. O terceiro não recebeu instrução nenhuma.

Ninguém escreveu currículo nem carta de apresentação no exercício. Entre os dois grupos que escreveram, a diferença estava só no assunto: um olhou para dentro, o outro para a agenda.

A diferença apareceu meses depois

Segundo o relato do psicólogo Adam Grant, da Wharton, sobre o estudo, três meses depois mais de 26% do grupo da escrita emocional já tinham novo emprego, contra menos de 5% dos outros dois grupos. Depois de oito meses, eram mais de 52%, contra menos de 19%.

O detalhe mais curioso está no motivo. Quem escreveu sobre os sentimentos não procurou mais emprego do que os outros. Segundo os autores, a escrita mudou a atitude dos participantes em relação ao emprego antigo e à busca do próximo, e não a motivação para procurar.

Grant conta que o grupo da escrita relatou menos raiva e hostilidade em relação ao antigo empregador. Eles não conseguiram mais entrevistas, mas, quando conseguiam uma, tinham mais chance de sair contratados.

Uma leitura possível é que a raiva da última empresa costuma escapar na entrevista seguinte, num tom de voz ou na hora de explicar por que a pessoa saiu. Quem já organizou essa história no papel chega com ela mais resolvida.

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Escrever é diferente de desabafar

O exercício não é um convite para remoer a demissão. Uma revisão de 154 estudos da Universidade Estadual de Ohio, publicada em 2024, não encontrou evidência de que desabafar reduza a raiva. A escrita expressiva vai em outra direção: em vez de reviver a emoção em voz alta, a pessoa tenta organizá-la em palavras e entender o que aconteceu.

É um estudo pequeno, feito há mais de 30 anos, com profissionais americanos e num mercado de trabalho bem diferente do atual. Os percentuais de recolocação vêm de grupos de poucas dezenas de pessoas.

Por outro lado, a escrita expressiva virou uma das linhas mais estudadas da psicologia desde então. Uma meta-análise publicada em 2006 no Psychological Bulletin reuniu 146 estudos e concluiu que o efeito existe e é positivo, mas pequeno. O exercício não é tratamento e não substitui ajuda profissional nos momentos mais difíceis.

Como fazer o exercício

Separe de 15 a 20 minutos por dia , por três ou quatro dias seguidos, num lugar onde ninguém vai interromper. É o formato mais usado nas pesquisas.

, por três ou quatro dias seguidos, num lugar onde ninguém vai interromper. É o formato mais usado nas pesquisas. Escreva sobre o que sentiu, e não só sobre o que aconteceu. Raiva, medo, vergonha, alívio. E sobre como a demissão mexeu com a sua rotina e com a forma como você se vê.

Raiva, medo, vergonha, alívio. E sobre como a demissão mexeu com a sua rotina e com a forma como você se vê. Esqueça a revisão. Ninguém vai ler. Ortografia, pontuação e coerência não importam.

Ninguém vai ler. Ortografia, pontuação e coerência não importam. Guarde ou jogue fora. O efeito vem de escrever, e não de mostrar o texto a alguém.

O efeito vem de escrever, e não de mostrar o texto a alguém. Depois, volte ao currículo. O exercício não substitui a busca. Ajuda a chegar nela com a cabeça mais organizada.

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