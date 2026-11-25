Nicole Bahls: influenciadora negou ter sido procurada pela produção; segundo o Metrópoles, um contrato com uma cervejaria também poderia pesar (Reprodução / @nicolebahls)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14h15.
Nicole Bahls passou a ser cotada para o Camarote do “BBB 27” depois que a escola de samba Tradição cancelou a homenagem à influenciadora no Carnaval de 2027. Fãs associaram a mudança de agenda ao confinamento, mas Nicole disse em 10 de novembro que a produção do reality ainda não a havia procurado.
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Nicole Bahls foi parar nas listas de cotados para o Camarote do "Big Brother Brasil 27" por conta de uma mudança nos planos para o Carnaval de 2027. A influenciadora seria homenageada pela escola de samba Tradição, no Rio de Janeiro, mas a agremiação desistiu do enredo em agosto. Em novembro, fãs do reality passaram a ligar a mudança de agenda ao confinamento.
A aposta ganhou força nas redes, e Nicole respondeu em 10 de novembro. À coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela disse que a produção do programa não a havia procurado.
Em 27 de agosto, a Tradição anunciou que havia cancelado a homenagem por "incompatibilidade de agendas". Segundo a escola, os compromissos que Nicole já havia assumido dificultavam sua participação na preparação do desfile. Na ocasião, a influenciadora disse ao Metrópoles que teria trabalhos com uma marca de bebida em 2027.
Em 10 de novembro, a Contigo registrou a hipótese que circulava entre os fãs. Como o "BBB 27" começa em janeiro e atravessa o Carnaval, internautas passaram a tratar a possível ausência de Nicole na folia como pista de que ela estaria no Camarote, o grupo dos famosos.
🚨 Nicole Bahls é apontada como possível participante do BBB 27! https://t.co/0FHoK8LgRV
— FALA TUDO 💬 (@falatudoh) September 28, 2026
Ainda segundo a coluna da Flávia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora tem um contrato de três anos com uma cervejaria diferente da que patrocina o programa. Segundo fontes ouvidas pela coluna, esse compromisso comercial poderia impedir que ela aceitasse uma eventual proposta. A Globo segue sem divulgar o elenco da edição.
Nicole já disputou três realities de confinamento na Record. Em 2012, ficou em quarto lugar em "A Fazenda 5", após perder a última roça para Viviane Araújo, campeã da temporada. Voltou em 2017 para "A Fazenda: Nova Chance" e foi a primeira eliminada.
Em 2019, ela venceu a quarta edição do "Power Couple Brasil" ao lado de Marcelo Bimbi. A dupla recebeu 48,60% dos votos na final.
O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias. A Globo confirmou três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos. De 8 a 10 de janeiro, o público vai acompanhar a disputa nas Casas de Vidro, que definirá parte das vagas do Pipoca.