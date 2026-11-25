Nicole Bahls foi parar nas listas de cotados para o Camarote do "Big Brother Brasil 27" por conta de uma mudança nos planos para o Carnaval de 2027. A influenciadora seria homenageada pela escola de samba Tradição, no Rio de Janeiro, mas a agremiação desistiu do enredo em agosto. Em novembro, fãs do reality passaram a ligar a mudança de agenda ao confinamento.

A aposta ganhou força nas redes, e Nicole respondeu em 10 de novembro. À coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela disse que a produção do programa não a havia procurado.

O que o Carnaval tem a ver com o rumor?

Em 27 de agosto, a Tradição anunciou que havia cancelado a homenagem por "incompatibilidade de agendas". Segundo a escola, os compromissos que Nicole já havia assumido dificultavam sua participação na preparação do desfile. Na ocasião, a influenciadora disse ao Metrópoles que teria trabalhos com uma marca de bebida em 2027.

Em 10 de novembro, a Contigo registrou a hipótese que circulava entre os fãs. Como o "BBB 27" começa em janeiro e atravessa o Carnaval, internautas passaram a tratar a possível ausência de Nicole na folia como pista de que ela estaria no Camarote, o grupo dos famosos.

🚨 Nicole Bahls é apontada como possível participante do BBB 27! https://t.co/0FHoK8LgRV — FALA TUDO 💬 (@falatudoh) September 28, 2026

O que Nicole Bahls disse sobre o BBB 27?

Ainda segundo a coluna da Flávia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora tem um contrato de três anos com uma cervejaria diferente da que patrocina o programa. Segundo fontes ouvidas pela coluna, esse compromisso comercial poderia impedir que ela aceitasse uma eventual proposta. A Globo segue sem divulgar o elenco da edição.

De 'A Fazenda' ao título no 'Power Couple Brasil'

Nicole já disputou três realities de confinamento na Record. Em 2012, ficou em quarto lugar em "A Fazenda 5", após perder a última roça para Viviane Araújo, campeã da temporada. Voltou em 2017 para "A Fazenda: Nova Chance" e foi a primeira eliminada.

Em 2019, ela venceu a quarta edição do "Power Couple Brasil" ao lado de Marcelo Bimbi. A dupla recebeu 48,60% dos votos na final.

Quando estreia o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias. A Globo confirmou três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos. De 8 a 10 de janeiro, o público vai acompanhar a disputa nas Casas de Vidro, que definirá parte das vagas do Pipoca.