Lucas Buda e Alberto Cowboy dividem o primeiro lugar no ranking de quem mais venceu provas em uma única edição do Big Brother Brasil, do BBB 20 ao BBB 26. Cada um ganhou oito disputas. Matteus Amaral, Maike Allan e Jonas Sulzbach aparecem na sequência, com sete vitórias cada.

O levantamento do gshow considera as Provas do Líder, do Anjo e Bate e Volta. Veja como os cinco participantes chegaram a essas marcas.

Lucas Buda, do 'BBB 24' — 8 vitórias

Integrante do Pipoca, Lucas Buda venceu cinco Provas do Líder, duas do Anjo e uma Bate e Volta.

Alberto Cowboy, do 'BBB 26' — 8 vitórias

O veterano venceu quatro Provas do Líder, duas do Anjo e duas Bate e Volta. Uma das lideranças foi conquistada em dupla com Jonas Sulzbach, após mais de 14 horas de resistência.

Matteus Amaral, do 'BBB 24' — 7 vitórias

Matteus Amaral ganhou duas Provas do Líder e cinco do Anjo. Com o último colar da temporada, igualou a marca de Dhomini, que também venceu cinco Provas do Anjo no BBB 3.

Maike Allan, do 'BBB 25' — 7 vitórias

Maike Allan venceu cinco Provas do Líder, uma do Anjo e uma Bate e Volta. Com cinco lideranças, igualou a marca de Lucas Buda na edição anterior.

Jonas Sulzbach, do 'BBB 26' — 7 vitórias

Jonas Sulzbach venceu quatro Provas do Líder, duas do Anjo e uma Bate e Volta. As três primeiras lideranças vieram em sequência. Na quarta, dividiu o posto com Alberto Cowboy.

Quando começa o BBB 27?

O BBB 27 estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição terá 100 dias e reunirá participantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos.

Antes da estreia, o Seleção BBB vai acompanhar a disputa por vagas no Pipoca nas Casas de Vidro, de 8 a 10 de janeiro.