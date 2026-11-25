Nômade Festival: com dois dias de programação, festival aposta em show extra de Anitta e apresentação inédita de Gilberto Gil com BaianaSystem em São Paulo (Divulgação)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13h57.
Nômade Festival anuncia suas primeiras atrações para 2027, com shows de Anitta e Gilberto Gil. O festival, que celebra música brasileira, acontece nos dias 24 e 25 de abril no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A venda de ingressos começa em 26 de janeiro.
Quem perdeu a chance de assistir à Equilibrivm Tour de Anitta terá uma nova oportunidade em 2027. A cantora é uma das primeiras atrações confirmadas do Nômade Festival, que também terá um show especial do BaianaSystem com Gilberto Gil.
A oitava edição do festival acontece nos dias 24 e 25 de abril de 2027, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira, 26, ao meio-dia.
Anitta se apresenta no sábado, 24, com o espetáculo completo da turnê que percorreu cinco estados brasileiros em 2026.
Lançado em duas partes, o álbum "Equilibrivm" marca uma fase da carreira da cantora dedicada às suas raízes brasileiras e à espiritualidade. O projeto passeia por ritmos como samba, forró, reggae e pop, com referências à cultura afro-brasileira e ao candomblé.
O disco rendeu à artista seu primeiro Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, e uma indicação ao Grammy Awards 2027, na categoria de Melhor Álbum de Música Global. A cerimônia acontece em 7 de fevereiro.
No domingo, 25, o BaianaSystem recebe Gilberto Gil para uma apresentação inédita na capital paulista.
A parceria entre os artistas começou nos palcos em 2019, em Salvador, quando o encontro deu origem ao álbum ao vivo "Gil Baiana".
Os músicos voltaram a colaborar na faixa "Pote D'Água", do disco "O Mundo Dá Voltas", que conquistou o segundo Grammy Latino da carreira do BaianaSystem.
Outros nomes serão anunciados pela organização nas próximas etapas de divulgação do line-up.
A comercialização dos ingressos começa nesta quinta-feira, 26, a partir das 12h (horário de Brasília), pela plataforma Sympla.
O público poderá adquirir entradas individuais para cada dia de festival, que terá apenas um setor único. Os preços ainda não foram divulgados.
Criado em 2018, o Nômade Festival tem como proposta celebrar a música brasileira com uma programação que reúne artistas de diferentes estilos e gerações.
A primeira edição aconteceu no Memorial da América Latina, em São Paulo. Desde então, nomes como Ney Matogrosso, Alcione, Alceu Valença, Pabllo Vittar, Zé Ramalho e Luísa Sonza passaram pelos palcos do evento.
Em 2026, a programação contou com apresentações de João Gomes, Gaby Amarantos, Jorge Aragão, Marcelo D2, Péricles e Jota.pê, entre outros artistas.