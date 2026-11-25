Quem perdeu a chance de assistir à Equilibrivm Tour de Anitta terá uma nova oportunidade em 2027. A cantora é uma das primeiras atrações confirmadas do Nômade Festival, que também terá um show especial do BaianaSystem com Gilberto Gil.

A oitava edição do festival acontece nos dias 24 e 25 de abril de 2027, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira, 26, ao meio-dia.

Anitta fará show extra da Equilibrivm Tour

Anitta se apresenta no sábado, 24, com o espetáculo completo da turnê que percorreu cinco estados brasileiros em 2026.

Lançado em duas partes, o álbum "Equilibrivm" marca uma fase da carreira da cantora dedicada às suas raízes brasileiras e à espiritualidade. O projeto passeia por ritmos como samba, forró, reggae e pop, com referências à cultura afro-brasileira e ao candomblé.

O disco rendeu à artista seu primeiro Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, e uma indicação ao Grammy Awards 2027, na categoria de Melhor Álbum de Música Global. A cerimônia acontece em 7 de fevereiro.

BaianaSystem convida Gilberto Gil para show inédito em São Paulo

No domingo, 25, o BaianaSystem recebe Gilberto Gil para uma apresentação inédita na capital paulista.

A parceria entre os artistas começou nos palcos em 2019, em Salvador, quando o encontro deu origem ao álbum ao vivo "Gil Baiana".

Os músicos voltaram a colaborar na faixa "Pote D'Água", do disco "O Mundo Dá Voltas", que conquistou o segundo Grammy Latino da carreira do BaianaSystem.

Quais serão as outras atrações do festival?

Outros nomes serão anunciados pela organização nas próximas etapas de divulgação do line-up.

Como comprar ingressos para o Nômade Festival 2027?

A comercialização dos ingressos começa nesta quinta-feira, 26, a partir das 12h (horário de Brasília), pela plataforma Sympla.

O público poderá adquirir entradas individuais para cada dia de festival, que terá apenas um setor único. Os preços ainda não foram divulgados.

O que é o Nômade Festival?

Criado em 2018, o Nômade Festival tem como proposta celebrar a música brasileira com uma programação que reúne artistas de diferentes estilos e gerações.

A primeira edição aconteceu no Memorial da América Latina, em São Paulo. Desde então, nomes como Ney Matogrosso, Alcione, Alceu Valença, Pabllo Vittar, Zé Ramalho e Luísa Sonza passaram pelos palcos do evento.

Em 2026, a programação contou com apresentações de João Gomes, Gaby Amarantos, Jorge Aragão, Marcelo D2, Péricles e Jota.pê, entre outros artistas.